Spriječite neželjene posljedice hormonalnih promjena, poput bolova, svraba i pojave strija na grudima.

Ilustracija / 24sata.info

Od samog začeća pa do prestanka dojenja, grudi se konstantno mijenjaju. Ipak, postoje jednostavni načini kako mame mogu da sebi olakšaju ovaj period. Evo nekoliko savjeta...



Nabavite odgovarajući brushalter



U periodu dojenja je veoma važno da birate pamučne brushaltere koji ne stežu grudi, ali pružaju stabilnu potporu. Modeli sa korpama i fišbajnom nisu dobar izbor jer mogu da vas nažuljaju ali i da ometaju samo dojenje, odnosno proizvodnju mlijeka. Takođe, grudnjaci za dojenje su udobni, te možete u njima spavati, ukoliko su vam grudi bolne u toku noći.



Pažljivo birajte kreme protiv strija



Pri izboru preparata za njegu kože u trudnoći i poslije porođaja, prednost se daje sredstvima koja sadrže prirodnu podlogu - etarska ulja i biljne ekstrakte. Dobri su neven, kamilica, aloja, maslina, bademovo ulje, avokado, ši i kakao buter kakao buter i pčelinji vosak. Izbjegavajte preparate odmah nakon porođaja!



Neposredno poslije porođaja, na grudi ne treba nanositi nikakve kreme, niti ulja. Kasnije, kada beba nauči da sisa, mogu da se koriste provjerena sredstva za njegu.Vještačke supstance zapušavaju pore i ne hrane kožu, koja samim tim ostaje podložna strijama.



Vodite računa o ishrani



Kako bi spriječili pojavu strija važno je i da se pravilno hranite. Treba piti što više tečnosti i jesti voće i povrće, to jest namirnice koje sadrže vitamine E i C, ali i one koje sadrže proteine.



Ograničite unos soli, kako bi se smanjilo zadržavanje vode u tijelu, a samim tim i oticanje grudi.



Pripremite hladne obloge



Ukoliko su vam grudi vrele i bolne, stavite hladnu oblogu. Odlično pomaže rashlađeno lišće kupusa: stavite glavicu kupusa u frižider ili zamrzivač. Nakon što se dovoljno ohladi, otkinite veći list i stavite ga u grudnjak. Takođe, topla kupka može da ublaži otečenost grudi.





(24sata.info)