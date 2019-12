Čaj od kadulje koristi se za ublažavanje i liječenje groznice i prehlade, upale grla, glavobolje i probavnih smetnji. Ispiranje usne šupljine kaduljom smanjuje rizik od bolesti desni.

Jedna je od najrasprostranjenijih i najcjenjenijih ljekovitih biljaka našeg podneblja. Nazivaju je i kraljicom ljekovitog bilja, a njen latinski naziv (Salvia officinalis), u korijenu ima značenje "spasiti", "izliječiti", jer su je stari narodi koristili u liječenju raznih bolesti. Officinalis znači "ljekovit". Na engleskom kadulju zovu sage, što označava mudrost.



Koristili su je za stimulisanje koncentracije i pamćenja, a smatra se da doprinosi i dugovječnosti. Do otkrića antibiotika, čaj od kadulje korišten je kod upala grla, ždrijela, promuklosti, groznice, upala unutrašnjih organa, za vaginalna ispiranja, kod tuberkuloznog znojenja i gljivičnih infekcija.



U medicinskom smislu, kadulja je antibiotik širokog spektra. Primjenjuje se i za regulaciju znojenja, kod navala vrućina u menopauzi, kod poremećaja menstruacije, za jačanje živaca, pročišćavanje jetre i kod reumatizma.



Možete je koristiti i kao začin - "podići" će svako, pa i najobičnije jelo. Odlično se slaže s crvenim mesom, a možete je kombinovati i s piletinom. Ali, čaj od kadulje nije preporučljiv trudnicama i dojiljama, kao ni djeci. Dokazano je da pijenje ovog napitka pomaže ženama koje pate od neugodnih simptoma koje donosi menopauza, a oni se uglavnom ogledaju pojavom iznenadnih valova vrućine i znojenja - nepredvidivi valunzi. Ako se redovno pije svaki dan po jedna šoljica, čaj od kadulje protiv znojenja daje uspješne rezultate u osam nedjelja.



Tokom bolesti



U lonac ključale vode stavite pet velikih listića suve kadulje na svaka tri dcl vode, tako kuvajte minut-dva, poklopite i pustite da odstoji 10 minuta. Uklonite listiće i pijte čaj nezaslađen do tri puta na dan, maksimalno 30 dana.



Za ispiranje grla



Stari Rimljani koristili su čaj od kadulje za grlo kad su imali problema s kašljem i upalom krajnika.



Skuvajte dva dl vode i prelijte preko pune kašike kadulje i ostavite da stoji od pet do šest minuta. Po želji, možete dodati kašiku meda. U malim gutljajima ispirite usta i grlo pa ispljunite. Postupak je potrebno ponavljati dok ne potrošite pripremljenu dozu.



Ulje od kadulje



Natopite punu šaku suvih cvjetova u litar kvalitetnog maslinovog ulja i ostavite na suncu mjesec dana. Procijedite i koristite za masažu kod tegoba s probavom i kod reume. Može se koristiti i za inhalaciju, smirenje, poboljšanje pamćenja i koncentracije te kod gripa i prehlade.



Sirup



Sastojci: 200 g šećera, 200 ml vode, jedna kašika sjemenki lana, jedna kašika kadulje, jedna kašika bijelog sljeza, jedan limun



Priprema: Limun dobro isperite, a potom ga isjeckajte na kockice zajedno s korom. Vodu ulijte u lončić i dodajte sastojke. Kuvajte pola sata na tihoj vatri pa procijedite. Možete dodati i nekoliko kašika meda. Ulijte u teglu, čvrsto zatvorite i ostavite u frižideru da se ohladi i zgusne. Preporučuje se uzimati svaki dan, kašiku ujutru i naveče.



Čaj za svaki dan



U lonac ključale vode stavite tri velika listića suve kadulje na svaka tri dcl vode, tako kuvajte minut-dva pa poklopite i pustite da odstoji pet minuta. Uklonite listiće i čaj je spreman za piće. Po želji možete dodati kašiku meda. Ovako pripremljen čaj možete piti svakodnevno, ali najviše dvije šoljice dnevno.





