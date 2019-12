Za borbu protiv bakterija i virusa naš organizam nema jačeg oružja od snažnog imuniteta, koji se ne gradi kampanjski, već redovnom i zdravom ishranom. Ove namirnice uvrstite u obroke, one koje možete kombinujte s medom i budite sigurni da činite mnogo.

Špinat



Zbog značajnog sadržaja folata koji pomažu organizmu u pravljenju novih ćelija i popravci DNK špinat mora da bude na trpezi. On je hranjiv, bogat vlaknima, antioksidansima i vitaminom C. Najviše koristi imaćete ako je sirov ili kratko blanširan.



Jogurt



Manje su šanse da se prehladite ako pijete šolju dnevno. Kada birate jogurt, obratite pažnju na listu aktivnih kultura, kao i na to da li sadrži vitamin D. Nedavno je ukazano na vezu između niskog nivoa vitamina D i povećanog rizika od prehlade i gripa.



Bademi



Četvrtina šoljice ili oko 20 grama dovoljno je da pokrije skoro polovinu dnevnih potreba organizma za vitaminom E, koji podiže imunološki sistem. Bademi sadrže B vitamine, riboflavin i niacin, koji pomažu u oporavku od stresa.



Bijeli luk



Bogat je antioksidansima koji pomažu u zaštiti imunosistema, naročito od štetnog dejstva bakterija. Luk isjeckajte i ostavite jedno 15 minuta da odstoji prije kuvanja kako bi se aktivirali enzimi koji jačaju imunitet.



Pečurke



Veoma su važne, a nisu skupe. Pečurke su bogate mineralom selenijumom i antioksidansima, a zna se da je manjak selena u organizmu uzrok povećanog razbolijevanja od gripa. Sadrže B vitamine, bitne za naš imunitet.



Citrusno voće



Grejpfrut, narandže, mandarine i limun su voćke bogate vitaminom C i flavanoidima, prirodnim hemijskim jedinjenjima koja čuvaju imunosistem. Čaša soka od narandže dnevno preporučuje se naročito pušačima, jer vitamin C uništava nikotin.



Đumbir



Zahvaljujući specifičnom sastojku gingerolu, djeluje protivupalno i umiruje bolove. Korijen đumbira sadrži 12 antioksidanata koji štite organizam od oksidativnog stresa, podstiču izbacivanje toksina i tako nam pomažu da se izborimo s virusima.





