Ruzmarin je višegodišnja aromatična biljka koja u divljini raste na kamenitim terenima, kao i šumovitim predjelima u regiji Mediterana, Portugala i sjeverozapadne Španije.

Ilustracija / 24sata.info

Cvjeta od marta do maja, međutim ponekad cvjeta i po drugi put – u septembru. Ruzmarin se često uzgaja zbog svog lišća i cvjetova. U visinu raste najviše do 180 centimetara.



U cvjetovima i listovima sadrži etarska ulja. Pored toga sadrži smolu, tanin gorke materije i male količine saponina. Miris i ukus ruzmarina je ljut i nagorak.



Cijela biljka je prijatnog mirisa. Najčešće se skupljaju listovi ruzmarina, iako se mogu brati i grančice sa cvijetom i listom.



Ruzmarin je bogat vitaminom A i vitaminom C, a od minerala sadrži fosfor, željezo, magnezij i cink pa posjeduje i antioksidativna svojstva.



Čaj od ruzmarina je veoma koristan kao lijek za poboljšanje cirkulacije, za liječenje slabe probave, protiv nazeba, gripe, reumatskih bolova, tromosti želuca i anemije.



Biljka djeluje na poboljšanje funkcije jetre i pražnjenje žučne kese. Koristi se za liječenje oduzetosti, reumatizma mišića, glavobolje. Jača pamćenje, pomaže kod liječenja žutice i hemoroida. Dobar je kod bijelog pranja, izostale menstruacije i za rast kose.



Ruzmarin se dosta koristi u mediteranskoj kuhinji, premda njegov žestok ukus koji podsjeća na kamfor nekima ne odgovara. Koristi se za razna jela od mesa jačeg mirisa, najčešće ovčetine i divljači, ali i peradi, ribe, janjetine, teletine.



Sjajno ide uz paradajz, špinat, grašak, gljive, sir, jaja i drugo. Ruzmarin daje „karakter” blagim čorbama, marinadama, prelivima za salatu. Možete ga dodati sosevima za špagete.



Ruzmarin je uvijek najbolje koristiti u svježem stanju nego u suhom. Ako ste prinuđeni koristiti suhi ruzmarin, povežite ga kako biste ga lakše izvadili iz jela kad ono bude gotovo.



Ako volite roštiljati, prije postavljanja mesa na rešetku bacite nekolika struka ruzmarina na žar i dodat ćete mesu specifičnu aromu.



U mesnoj industriji koristi se u proizvodnji kobasica i drugih mesnih prerađevina. Poznata je njegova aroma u kombinaciji sa drugim začinima i u industriji likera. U slastičarstvu svježa grančica uvaljana u šećer i osušena predstavlja garnirung na poslasticama.



Upotrebljava se često i za dekoraciju, na primjer prilikom svadbi, jer cvjetovi ruzmarina imaju simboliku sjećanja i ljubavi. Moderna istraživanja govore da ruzmarin ima dobra antibakterijska svojstva.



Koristi se i u kozmetici. Eterična ulja ruzmarina se koriste za dobijanje arome kod sapuna, losiona i šampona. Efikasno rastjeruje moljce pa se koristi sa lavandom umjesto naftalina.



Budite oprezni kad koristite eterično ulje ruzmarina, jer je ono samo za vanjsku upotrebu, a i tada ga treba razblažiti. Ovo inače važi za sva ulja osim od lavande. Nikako se ne preporučuje upotreba eteričnog ulja u trudnoći. Veće količine djeluju iritirajuće na bubrege i želudac.





(Avaz)