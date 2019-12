Starenje nije dug proces, već postoje godine života u kojima ljudi najviše stare.

Ilustracija / 24sata.info

Kako prenosi Nature Medicine, naučnici su detaljnom analizom starenja proteina plazme identifikovali tri etape promjene tokom ljudskog životnog vijeka.



Promjene su rezultat kretanja mase proteina u različitim obrascima.



Naučnici su analizirali krvnu plazmu 4.263 osobe u dobi od 18 do 95 godina starosti, posmatrajući nivoe oko 3.000 različitih proteina.



Tokom analize primijetili su da 1.379 proteina varira tokom godina.



Mada su nivoi tih proteina relativno konstantni tokom dužih životnih perioda, naučnici su utvrdili da je do velikih pomaka, u prosjeku, najviše dolazilo u mladoj odrasloj dobi (34 godine) kasnoj srednjoj dobi (60 godina) i starosnoj dobi (78 godina).



Stručnjacima, za sada, nije jasno zašto i kako se to događa, ali smatraju da ovo istraživanje naglašava vezu između starenja i stanja krvi, što je uočeno i u prethodnim studijama.



Već od prije nauka zna da nivoi nekih bjelančevina u krvi mogu otkriti informacije o čovjekovom zdravstvenom stanju. Na primjer, nivo lipoproteina može pokazati mnogo toga o stanju krvnog sistema.



Ovo istraživanje pokazuje da se trećina svih proteina znatno mijenja tokom "napredovanja" starosti.





