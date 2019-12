Pulmologinja Zehra Dizdrarević upozorava da zagađeni zrak negativno utječe na respiratorni sistem, te naročito preporučuje nošenje posebne vrste maski.

Foto: FENA

- Svako se najbolje sam može zaštititi. Ako se baš mora izaći vani u vrijeme kad je zagađen zrak, potrebno je koristiti masku koja ima filter u predjelu nosa. Omogućava da se zrak izdiše, ali ne možemo ga udisati. Ta maska jeste skuplja u odnosu na druge vrste, ali može se koristiti i mjesec dana ako se pravilno postavi - naglasila je u izjavi za Fenu.



Preporučuje boravak na planini, ali i upozorava da zbog razrijeđenosti zraka disanje može biti otežano. To možda neće moći podnijeti ljudi koji imaju neko od težih vrsta oboljenja.



Kao jednu od mjera zaštite prof. Dizdarević savjetuje i prestanak pušenja, a hronične bolesnike podsjeća i da redovno uzimaju lijekove i manje se kreću na otvorenom u vrijeme kad je zagađen zrak. Otrov su, kaže, i nargile, a negativni efekti osjete se posebno u vrijeme kad je zrak zagađen.



Mnogo je, kaže, uzročnika zagađenosti zraka, od kojih neki mogu prodrijeti u najudaljenije dišne putove i izazvati učestalost respiratornih, pa i maligna oboljenja.



Posljedice mogu biti naročito ozbiljne na respiratorni sistem zbog čega se osjeća iritacija, a može doći i do gušenja. Može doći i do bronhitisa, upale sluznice nosa, grla, glavne dišne cijevi i upale pluća, čak i edema pluća, upale malih dišnih putova, pogoršanja osnovnih hroničnih oboljenja. Kao neke od reakcija na zagađenost zraka mogući su i poremećen krvni tlak, opća slabost, svrbež kože, suhoću kose…..



U vezi mjera zaštite od zagađenog zraka, prof. Dizdarević preporučuje i imonomodulatore disajnih puteva, tablete koje se kontinuirano uzimaju mjesec dana. Štite disajne puteve od zagađenja zraka, štetnih materija i virusa.



- U vrijeme zagađenja zraka često su ukomponirane viroza i alergija, pa ljudi ne znaju o čemu se zapravo radi - navodi.



Profesorica Dizdarević preporučuje i tzv. antileokotriene, supstance koje sprečavaju lučenje leukotrijena koji (u vrijeme zagađenja zraka i alargije) mogu izazvati još jače simptome respiratornih puteva.



Zbog dodatnog pogoršanja zagađenosti zraka, Vlada Kantona Sarajevo proglasila je epizodu „Upozorenje“ za sve zone na području Kantona Sarajevo, jer su ispunjeni svi uvjeti predviđeni Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka.





(FENA)