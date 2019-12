Znanstveno-stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem "Noviji napredak u perinatalnoj medicini", počeo je u subotu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Organizatori Simpozija su Klinika za ginekologiju i porodništvo Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) Mostar i Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, uz suorganizaciju Liječničke komore HNŽ-a koja će bodovati simpozij.



Patološka trudnoća neizbježan je izazov u suvremenoj medicini, a vrsni stručnjaci tijekom predavanja istaknut će važnost dijagnostike i terapije različitih patoloških stanja trudnoće.

Na simpoziju sudjeluje i Asim Kurjak, ginekolog i perinatolog i predsjednik Međunarodne akademije perinatalne medicine, koji će govoriti o ultrazvuku kao dominantnoj metodi pretrage koja nije štetna, komforna je i jednostavna metoda.



- To je metoda koja se može ponavljati onoliko puta koliko to dijagnostički proces traži i ta je tehnika zapravo osvojila čitav svijet. Na ovo naše područje ja sam taj ultrazvuk donio 1971. godine, a onda se to kasnije proširilo, tako da danas na našim prostorima svaki manji Dom zdravlja ima taj aparat - kazao je Kurjak i naglasio kako briga za buduće zdravlje počinje još u maternici majke.



On je istakuo da današnja najnovija tehnička dostignuća potvrđujući kinesku tezu da su Kinezi devet mjeseci stariji od nas, odnosno da plod dok je još u maternici majke misli, razvija emocije, kreće se i izloženo je bolesti, jednako kao i u postnatalnom životu.



- U tom razdoblju trudnoće počinje prevencija kroničnih bolesti od kojih se najviše umire, krvnožilnih bolesti pa i malignih bolesti. To je moju generaciju ginekologa stavilo u jedna vrlo odgovoran položaj jer prevencija mnogih kroničnih bolesti u kasnijem životu počinje još u maternici majke - kaže Kurjak.



Po njegovim riječima, dobro vođenje trudnoće i porođaja, prevenirat će kasnije teška oštećenja, što je jedna potpuno nova spoznaja koja govori da se bolest može otkriti, liječiti, čak i kirurškim putem, u maternici majke.



Predstojnica Klinike za ginekologiju i porodništvo SKB Mostar Vajadana Tomić kazala je da je cilj simpozija nadopuniti dosadašnja znanja u perinatalnoj medicini, naročito mladim kolegama koji planiraju svoje akademsko napredovanje i znanstveno istraživački rad, a što će kasnije imati koristi u praktičnom radu.



- Danas se znanje tolikom brzinom umnožava. Imate publicirane radove, rezultate novih istraživanja, od kojih su neka više ili manje dobra. Treba sve to isfiltrirati i sažeti u smjernice i preporuke, što rade eksperti. I tim smjernicma se vodimo i upravo na ovakvim skupovima eksperti iz svojih područja sažmu svo znanje i na temelju toga rade zaključke, smjernice, za kolegu ginekokloga u njegovom radu - kazala Tomić.



Nakon simpozija održat će se sjednica na temu osnivanja Društva za perinatalnu medicinu Bosne i Hercegovine.



