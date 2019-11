Specijalista urologije primarijus Davor Tomić izjavio je Srni da u BiH oko 300.000 muškaraca boluje ili pati od erektilne disfunkcije, koja često ukazuje na druge ozbiljnije probleme.

"Pretpostavlja se da je ovaj broj i veći. Neću reći značajno veći, ali ipak veći od 300.000 muškaraca. Uzimajući cjelokupno ovaj problem moglo bi se reći da je broj osoba koji pati od erektilne disfunkcije dvostruko veći od navedenog, jer svakako pati i odgovarajući broj partnera ovih muškaraca", ocijenio je Tomić, koji je specijalista urologije u Univerzitetskoj bolnici u Mostaru.



On je dodao da svjetska statistika ukazuje na porast ovog problema i kod mlađih muškaraca.



"Erektilna disfunkcija postala je problem koji pogađa sve veći broj muškaraca. U velikom američkom istraživanju, u kojem su učestvovali muškarci u dobi od 40 do 70 godina, erektilnu disfunkciju imalo je 50 odsto ispitanika. Smatra se da oko 100 miliona muškaraca u svijetu ima ovaj poremećaj, ali među njima je i mnogo mladih kod kojih je emocionalni stres najčešći uzrok nastanka problema", naveo je Tomić.



Prema njegovim riječima, uprkos postojanju problema, simptoma i narušenog kvaliteta života, tek 10 odsto muškaraca sa ovim simptomima javlja se ljekaru.



"Taj problem predstavlja tabu temu u muškoj populaciji. Razlog za to možemo tražiti u vrlo osjetljivoj temi, a može se vezati za osjećaj manje vrijednosti, gubitka muškosti, osjećaj srama, stida, gubitka sigurnosti i samopouzdanja. Iako se predrasude polako razbijaju, najčešće se to skriva i gura pod tepih", naglasio je Tomić.



On je istakao da se zbog toga vrlo često zanemaruju i potiskuju postojanja ozbiljnih zdravstvenih stanja i problema koji za posljedicu imaju upravo navedenu erektilnu disfunkciju, a podrazumijevaju kardiovaskularne probleme i vrlo ozbiljne bolesti poput metaboličke bolesti, dijabetesa, nekih neuroloških bolesti.



"Erektilna disfunkcija se može javiti i kao prvi simptom ozbiljnih stanja koja mogu i životno ugroziti bolesnika", upozorio je Tomić.



On navodi da su najčešći simptomi koji mogu ukazivati na ozbiljno stanje, poremećaj mokrenja, bolovi u predjelu male zdjelice, krv u mokraći bez ikakvih bolova, povišene temperature ili bolovi u kostima kao neki od znakova takozvanih paraneoplastičnih simptoma koji bi već ukazivali na odmakli stadijum bolesti.



"U pozadini tih simptoma mogu biti bolesti donjeg mokraćnog sistema koje zahvataju mokraćni mjehur, prostatu ili/i mokraćnu cijev. Međutim, i druge organske kao što su dijabetes, teške srčane bolesti, endokrinološke bolesti, te psihičke bolesti ili poremećaji mogu rezultirati smetnjama mikcije", pojasnio je Tomić.



Zbog toga, dodao je Tomić, važno je motivisati muškarce sa simptomima erektilne disfunkcije da učine neophodne preglede i započnu liječenje.



Prema njegovim riječima, liječenje se sastoji prvenstveno u promjeni životnih navika, što uključuje prestanak pušenja, smanjenu konzumaciju alkoholnih pića, zdravu ishranu i redovno vježbanje.



"Potrebno je prilagoditi hroničnu terapiju koju bolesnici uzimaju poput antihipertenziva, antidepresiva, anksiolitika i antiandrogena. Nerijetko je potrebno i psihosocijalno savjetovanje, a ako ne dolazi do poboljšanja simptoma započinje se specifično urološko liječenje. Prva stepenica je korištenje tableta inibitora 5-PDE - adalafil, sildenafil, avanafil i vardenafil, za bolesnike koji nemaju kontraindikacije", rekao je Tomić.



On navodi da se erektilna disfunkcija ne liječi samostalno, odnosno bez stručne pomoći.



"Posebno ne samoinicijativnim uzimanjem i kupovanjem lijekova, najčešće na sumnjivom, putem interneta i slično, jer postoji niz neželjnih efekata i nuspojava koje mogu biti opasne po život. Samostalno doziranje, bez stručne pomoći i propisisvanja lijeka, bez obzira na pročitano uputstvo o lijeku nikako nije preporučljivo", upozorio je Tomić.



On je istakao da je potrebno brinuti o muškom zdravlju tokom cijele godine, a ne samo u novembru, kada se podiže svijest o zdravlju muškaraca akcijom "Movember", koja podstiče na preventivne preglede.





