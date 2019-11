Ovaj prirodni lijek pomaže u liječenju kašlja, curenja iz nosa, upale grla i mnogo drugih bolesti čak i kod najmlađe djece.

Sirup od luka je vrlo jednostavan za pripremu, jeftin je, zdrav i može se davati i maloj djeci i odraslima. Daje se prije svega zbog kašlja i grlobolje. Kod kašlja, smanjuje količinu sluzi ili sprečava da se formira. Ali uz to, blagotvorno utiče na mnogo drugih oboljenja.



Luk je bogat vrijednim sastojcima. Uključuje sumporna jedinjenja, pektin i glukokinine sa baktericidnim djelovanjem. Takođe bogat je izvor folne kiseline, kalcijuma, fosfora, magnezijuma, hroma, željeza, dijetalnih vlakana i joda koji pružaju antiinfektivne efekte. Osnova ljekovitog uspjeha luka je, međutim, sadržaj vitamina A, B1, B2, PP, C i fitoncida. Vitamin A pomaže u održavanju pravilnog funkcionisanja imunog sistema i zajedno sa vitaminom B2 osigurava pravilno funkcionisanje sluznice i disajnih puteva. Vitamin C povećava imunitet tela, skraćuje trajanje prehlade i podstiče rast i efikasnost imunoloških ćelija, kao i podstiče povećanje količine interferona, koji ima antivirusno djelovanje. Fitocide karakteriše snažna baktericidna aktivnost, inhibiraju razvoj virusa i čak ubijaju tuberkulozu.



Luk efikasno liječi anemiju zbog velikog sadržaja željeza. Takođe, pomaže u snižavanju holesterola i sprečava srčane udare. Luk je od velike koristi u borbi protiv prehlade, svih vrsta infekcija, bolesti mokraćnih puteva. Oštar ukus luka čini da konzumiranje sirupa ubrzava cirkulaciju, što izaziva znojenje, pa tako korisno i kod prehlade. Osim toga, sirup od luka smanjuje temperaturu.





Recept za sirup:



1 glavica velikog crvenog luka



2-3 kašike šećera ili meda



Luk narežite na manje kockice i dodajte šećer ili sipajte med. Ostavite da stoji poklopljeno nekoliko sati. Nakon 2-3 sata procijedite 4-5 ml sirupa. Najbolje je svaki dan praviti novi sirup da biste dobili što više dragocjenih sastojaka. Luku možete dodati i sitno sjeckani bijeli luk, koji je poznat po svojim baktericidnim svojstvima.



Doziranje za djecu: 5 ml 2-3 puta dnevno.





