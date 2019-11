Iako se nalazimo u kišovitom i tmurnom periodu koje nas nerijetko čini neraspoloženim, upravo sada je pravi trenutak da započnete sa vježbom koja će se pozitivno odraziti na vaš izgled, ali i zdravlje.

Foto: Arhiv

Vježbanje na otvorenom uvijek ima prednost, no kao što smo spomenuli vremenski uslovi nam to ne dopuštaju, stoga ono što predlažemo je da u udobnosti vlastitog doma ili teretani započnete sa zdravim životom u koji ćete se vrlo brzo nepovratno zaljubiti.



Sa sigurnošću možemo reći kako su noge i zadnjica oni dijelovi tijela za koje najviše volimo da izgledaju atraktivno i lijepo. Naime, iako većina kardio vežbi ili vježbi snage objedinjuje i one za spomenuto područje, ako želite posebno poraditi na izgledu nogu i zadnjice, potrebno je praktikovati specijalizovane vježbe koje će imati stopostotan učinak



Čučnjevi su vježba s kojom ste sigurno vrlo dobro upoznati, a činjenica kako se radi o savršenoj vježbi za noge i zadnjicu dodatno nas podstiče da serije čučnjeva ne preskačemo baš nikada. Osim za učvršćivanje, čučnjevi su odlični i za rad na kondiciji, ali i za jačanje mišića na ostatku tijela jer kako biste pravilno izveli čučanj potrebno je aktivirati i mišiće trbuha, odnosno trupa.



Nadalje, sama dinamika čučnjeva zavisi od vaše fizičke spreme, a valja imati na umu kako formu baš nikada ne smete kompromitovati, stoga predlažemo ako ste početnik da imate manji broj serija koje ćete postupno povećavati. Prije samih čučnjeva potrebno je dobro se istegnuti kako biste izbjegli potencijale povrede, posebno koljena, te kao što smo spomenuli, dopustiti tijelu da postepeno dođe do željene forme.



U nastavku izdvajamo odličan video koji pokazuje na koji način pravilno i djelotvorno izvoditi čučnjeve!







(24sata.info)