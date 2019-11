Žene koje u večernjim satima konzumiraju veći dio dnevnog unosa kalorija, pod većim su rizikom obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti, pokazuje nedavno istraživanje sprovedeno u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Ilustracija / 24sata.info

Istraživanjem naučnika Univerziteta Columbia obuhvaćeno je 112 žena prosječne starosti 33 godine.



Studija je sprovođena godinu, a podaci pokazuju da je veći rizik od kardiovaskularnih bolesti kod žena koje veću količinu dnevnog unosa kalorija konzumiraju poslije 18 sati.



Rezultati pokazuju kako veće količine kalorija unesene u večernjim satima povećavaju rizik od povišenog krvnog pritiska i indeksa tjelesne mase.



"Do sada su istraživanja, kada je riječ o srčanim oboljenjima, bila fokusirana na to šta i u kojim količinama konzumiramo. Ovo istraživanje nam je pokazalo da bi moglo biti važno i kada jedemo", navodi Nour Makarem sa Univerziteta Columbia.



Rezultati istraživanja biće predstavljeni i na sastanku Američke asocijacije za srce (American Heart Association) koji će u Filadelfiji biti održan od 16. do 18. novembra.



(AA)