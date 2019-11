Pred nama je period kada možemo očekivati sezonu prehlada i gripa. Donosimo vam savjete na koji način da pripremite svoj organizam.

Ilustracija / 24sata.info

1. Redovna tjelesna aktivnost i boravak na svježem vazduhu.



2. Izbalansirana ishrana. Česta i redovna konzumacija voća i povrća, 5 do 6 porcija dnevno. Konzumacija integralnih žitarica, izbjegavanje rafinisanih šećera i zasićenih masnoća.



3. Redovan unos soka od crnog grožđa blagotvorno djeluje na imunitet.



4. Dnevno pijenje 1 šolje zelenog čaja povoljno djeluje na imunološki sistem.



5. Uvrstite dobar fermentisani mliječni proizvod u svoju svakodnevnu ishranu.



6. Konzumirati namirnice bogate probioticima i prebioticima.



7. Važno je crijeva i sistem za varenje održavati zdravima.



8. Probiotici i prebiotici imaju značajan uticaj na imunitet, prebiotici potječu iz biljnih izvora, a najviše ih se nalazi u namirnicama poput korijena cikorije, čičoke, luka i banane. Dok se probiotici nalaze u fermentiranim mliječnim proizvodima.



9. Vitamin E, posebno u kombinaciji sa selenom, može igrati važnu ulogu u prevenciji prehlada i drugih infekcija gornjeg disajnog sistema.



10. Đumbir je najbolji prirodni saveznik u borbi s prehladama, naime on podstiče organizam na proizvodnju dermicidina, zaštitnika od mikroorganizama. Izvrstan odabir začina kao prevencija od prehlada.





Ako ste se već prehladili…



1. Pijte mnogo tekućine. Voda, čajevi, supe, sokovi i slični napici sprečavaju dehidraciju, pomažu u vlaženju sluznice nosa i grla te u oslobađanju sluzi koja može uzrokovati začepljenje disajnih puteva. Topli napici ublažavaju simptome bolnog grla.



2. Jedite pileću supu. Ona posjeduje blaga svojstva antibiotika i dekongestanta.



3. Cink zajedno s C vitaminom ima sinergijsko djelovanje. Vitamin A povoljno djeluje na imunitet sluznice.



4. Namirnice bogate C vitaminom najbolje je jesti svježe ili umjereno obraditi na pari.



5. Najbolji prehrambeni izvori cinka su meso, jaja i mahunarke, a vitamin A sadrži narandžasto i crveno voće i povrće te mlijeko, jetra i ulje bakalara.



6. Izbjegavajte alkohol, kafu i napitke koji sadrže kofein jer imaju dehidracijsko djelovanje.





(24sata.info)