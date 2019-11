Multidisciplinarnim naučnim skupom u Zenici, na kojem danas svoje radove na različite teme izlažu veterinari i ljekari, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) obilježava Svjetski dan "Jednog zdravlja" u Bosni i Hercegovini.

Foto: Fena

Kako je istakao direktor te ustanove Senad Huseinagić, INZ je i prva bh. institucija te prva u regionu koja implementira princip "Jednog zdravlja", jedinstvenog multidisciplinarnog pristupa očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti ljudi.



- To je pristup kroz zajedničku, koordiniranu i univerzalnu brigu o zdravlju bilja, životinja i čovjeka. INZ je ovaj koncept prvi uspostavio i trenutno jedini provodi na području Balkana, iako su njegove dobrobiti potvrđene kroz implementaciju u zdravstvenim sistemima zapadne Evrope i razvijenog svijeta - kazao je Huseinagić.



Profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru te infektolog sa Kliničkog centra za infektologiju u Mostaru Jurica Arapović, koji je održao predavanje na temu “Osobitosti humane bruceloze u BiH”, napomenuo je da je bruceloza globalni problem, ali je i napomenuo da ove bolesti nema registrirane u susjednoj Hrvatskoj, dok je Sjeverna Makedonija bitno reducirala problem.



-Mi smo prošle godine imali registriranih 326 slučajeva. Nažalost, jako puno humane bruceloze među ljudima ima koja nije ni prepoznata. Ali, ona je izlječiva bolest ukoliko se na vrijeme prepozna i da adekvatna antimikrobna terapija - ističe profesor Arapović.



Navodi da bruceloza u BiH obitava unazad 20 godina, a od 2009. godine službeno je uvedena i vakcinacija protiv ove bolesti.



-Prvi su se pomaci odmah dali naslutiti pa smo već 2012. godine, od do tada registriranih 777 oboljelih u FBiH, imali registrirano nešto manje od 60 bolesnika sa humanom brucelozom. Nakon toga, dramatično slijedi porast humane bruceloze u BiH - kazao je Arapović.



To, upozorava, sugerira da nešto ne funkcionira u sistemu te da je stanje alarmantno. Problem je, kaže, što se bruceloza prenosi sa inficirane stoke te izlučevina, najčešće mliječnih proizvoda koji nisu pasterizirani pa bi trebali osvijestiti građanstvo i sve nadležne, koji trebaju dosljedno primjenivati zakonsku legislativu.



Veterinari su najodgovorniji u tom lancu odgovornosti, ali posljedice trpe ljudi.



Osim predavanja o problemu bruceloze, profesor Jasmin Omeragić sa Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prezentirao je studiju na temu “Krpelji u BiH i njihov vektorski kapacitet”; veterinarka Ajna Kapidžić iz INZ-a na temu “Istraživanje crijevni parazita pasa na području Grada Zenica”, dok je veterinar Dino Haračić iz Udruženja “Jedinstveno zdravlje BH” govorio na temu “Učestalost i antimikrobna osjetljivost bakterija uzročnika kliničkog mastitisa na komercijalnoj farmi mliječnih goveda".



