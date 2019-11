Riješiti se naslaga sa stomaka jedan je od najčešćih ciljeva ljudi koji žele smršati. Međutim, taj zadatak nije uvijek lagan, ali srećom, postoje trikovi koji vam mogu pomoći da ubrzate dolazak do cilja.

Naravno, ne radi se o savjetima koji će preko noći izravnati vaš stomak, ali sigurno vam neće odmoći. Takođe, većina ovih savjeta vjerojatno vam neće predstavljati novost, ali ako ste upravo krenuli na put do nove linije, nije loše ponoviti što će vam na tom putu koristiti.



Spavajte



Visceralna masnoća, odnosno ona koja se nalazi duboko u trbušnoj duplji, manje se nakuplja kod ljudi koji spavaju barem šest do sedam sati svaku noć. Dobar san nužan je za cjelokupno zdravlje, ali i za željenu tjelesnu figuru.



Vježbajte



Ovaj savjet sigurno ne čujete prvi put. Hodanje, trčanje, plivanje, vježbe snage... sve su to sjajne vježbe koje pomažu u smanjenju masnoće na trbuhu. Kombinovane sa zdravom prehranom donose najbolje rezultate.



Počnite dan zdravim doručkom



Ljudi često pojedu gomilu ugljikohidrata i šećera tijekom prvog obroka. Međutim, zdravi doručak je taj koji će na samom početku dana aktivirati metabolizam i pomoći vašem tijelu da i ostatak dana aktivno sagorijeva masti.



Pijte puno tečnosti



Bolja probava rezultat je pravilno hidriranog tijela, stoga ne zaboravljajte piti vodu.



Jedite hranu koja pomaže u sagorijevanju masnoća



Jedite namirnice koje će ubrzati vaš metabolizam i pomoći vam da se riješite viška masti. Primjer takvih zdravih namirnica su orašasti plodovi, bobičasto voće, zeleno povrće...



Limun



Topla voda s limunom jedan je od najpopularnijih napitaka za olakšavanje mršavljenja. Ljudi je najčešće ispijaju natašte, na početku dana, a osim što pomaže pri mršavljenju, ima i cijeli niz drugih koristi za zdravlje.



Zeleni čaj



U svoju svakodnevnicu uključite i ispijanje zelenog čaja, koji je poznat kao veliki pomagač pri mršavljenju i održavanju zdrave tjelesne težine.





(24sata.info)