''Liječenje u psihijatriji: aktuelnosti i dileme'' tema je 17. psihijatrijskih dana Bosne i Hercegovine koji su počeli danas u Tuzli.

Ilustracija / 24sata.info

Za dva dana na ovom međunarodnom simpoziju psihijatri i drugi stručnjaci za mentalno zdravlje iz BiH, regiona i šireg okruženja razmjenit će mišljena i iskustva, a sve da bi pomogli svojim pacijentima.



Naglašeno je da okolnosti u savremenom svijetu utiču na povećanje broja psihičkih oboljenja, a da to zahtijeva preispitivanje ranijih i iznalaženje novih metoda prevencije i liječenja. Danas, tvrde stručnjaci, psihijatrija može riješiti probleme koje je bilo nezamislivo riješiti prije 50 godina.



Predsjednik Organizacionog odbora simpozija i načelnik Klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Izet Pajević kaže da su na raspolaganju lijekovi koji nemaju neželjenih pojava, a poboljšavaju opće psihičko zdravlje i mobilišu unutarnje snage koje su neophodne da se prevaziđe bolest i spriječi da do nje dođe.



Na skupu je navedeno da su se proteklih 20 godina povećala pozitivna dejsta ljekova za najteže duševne bolesti.



Dragan Babić iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar navodi da su to lijekovi koji su napravili revoluciju.



Iako su lijekovi važni, uspješnost u liječenju moguća je jedino uz kombijaciju s psihoterapijskim metodama koje je priznala Svjetska zdravstvena organizacija.



- Bez raznih oblika socioterapije ne možemo, u posljednje vrijeme koristimo takozvanu komplementarnu medicinu koja je znanstveno utemeljena, prirodne lijekove, duhovnost, jogu i tako dalje - istakao je Babić.



Posljednjih godina ljekari iz ove oblasti sve se više fokusiraju na zdrave snage u čovjeku koje mogu pomoći da ne dođe do psihičkih poremećaja.



Osim sesija iz oblasti psihijatrije odraslih u okviru 17. psihijatrijskih dana bit će održan Drugi simpozij na temu Psihijatrija dječije i adolescentne dobi. Iskustva na simpoziju razmijenit će veliki broj stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja iz BiH, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Holandije i Austrije.





(FENA)