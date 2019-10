Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica 21. oktobra obilježava četvrtu godišnjicu uspješnog djelovanja i postao je prepoznatljiv brend u javnozdravstvenoj zaštiti zdravlja ljudi.

Bio je to početak stvaranja na ovim prostorima jedinstvene institucije, a kasnije je formiran i Zavod za zaštitu bilja, čime je upotpunjen jedinstveni koncept "Jednog zdravlja" (One health) koji uspješno funkcionira u ovom Institutu, jedinom ove vrste na području Balkana.

Sveobuhvatnim, jedinstvenim i univerzalnim pristupom ovoj temi podiže se svijest građana da nema zdravog čovjeka bez zdravog okruženja, u svakom njegovom dijelu.

Svi poslovni parametri od vlastitih prihoda, preko broja laboratorijskih nalaza, uzoraka, ispitivanja, angažmana u svim oblastima su u porastu, a to Institutu daje mogućnost da se širi, uvodi novosti u poslovanje i postaje sve prepoznatljiviji brend u cijeloj državi.

Dodatni stimulans je organizaciona struktura i ljudski resursi, jer tri četvrtine zaposlenih čine visokoškolovani kadrovi, u starosnoj kombinaciji mladih i iskusnih stručnjaka u različitim oblastima.

Činjenica da je INZ veoma često jedina ili jedna od rijetkih institucija sa područja BiH i FBiH koja učestvuje ili je suorganizator međunarodnih naučnih skupova, konferencija i događaja, ukazuje na značaj i kompleksnost naučno-istraživačkog rada u ovoj instituciji.

Istovremeno, pokrenut je niz stručnih radova, projekata i studija, koji doprinose jačanju brenda INZ-a kao naučno-obrazovne institucije širokog spektra djelovanja.

- Samo u ovoj godini plasirali smo gotovo 200 pojedinačnih informacija i vijesti javno-zdravstvenog karaktera, te gotovo svakog dana bili u domovima naših sugrađana, šireći priču i značaj "Jednog zdravlja" jedinstvenog i sveobuhvatnog pristupa zdravlju čovjeka, kojeg promoviramo kroz naš rad - ističe dr. Huseinagić.

Paralelno s tim, u svim školama se provode skrininzi vida, sluha, lokomotornog sistema, aktivnosti sa Upravom policije MUP-a ZDK na temu sigurnosti, edukativne aktivnosti iz oblasti mentalnog i reproduktivnog zdravlja, dok se u ZDK provode i aktivnosti na promociji zdravlja i promociji značaja zaštite bilja i proizvodnje hrane putem održavanja predavanja, konferencija i radionica širom Kantona.

Od vrtića, škola, fakulteta, pa do udruženja građana, institucija i organizacija, stotine hiljada osoba su tokom godine, svakog dana, u kontaktu sa zaposlenicima INZ-a.

Timovi INZ-a rade kontinuirano širom FBiH putem komercijalnih angažmana u poslovima deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije, sanitarnog minimuma i sanitarnih pregleda, a svake godine se obavi više od 10.000 pojedinačnih laboratorijskih nalaza u laboratorijama INZ-a.

- U proteklih nekoliko mjeseci naši stručnjaci su imali stručne radove, izlagali na kongresima ili učestvovali na konferencijama od Podgorice, Ohrida, Novog Sada, Zagreba, Opatije, Beča i Sarajeva, do lokalnih skupova i specifičnih udruženja i zajednica poput pčelara u Nemili, porodilja u Tešnju ili proizvođača mesa u Visokom. Tu smo za sve one koji žele da čuju riječ stručnjaka, a tu smo i za sve one koji uz našu asistenciju naučena znanja žele i praktično primijeniti – rekao je Huseinagić, saopćeno je iz INZ-a.

