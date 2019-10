Stručnjaci za govor tijela tvrde da držanje prstiju na ruci dok spojite šake, može puno otkriti o osobi. To je rezultat istraživanja Nobelovca Rogera Wolcotta Sperryja.

1. Lijevi palac je na vrhu



Kad spojite ruke, a lijevi palac stavljate na vrh, praktična ste osoba. Vi nikad ne donosite odluke u trenutku. Prije nego što dođete do zaključka, dobro odmjerite prednosti i nedostatke. Vrlo vas je teško prevariti. Imate urođenu kvalitetu da vidite laži drugih ljudi.



Jako cijenite svoje prijatelje i članove obitelji, koji često dolaze kod vas i traže savjet. Mudro savjetujete, ali to ne znači da ste ozbiljna osoba. Vaš čudan smisao za humor čini vas ljudima koje svi žele na zabavama.



Vi ste i romantična duša koji točno zna kako se udvarati. Znate što reći i kada to reći.



2. Oba palca su u ravnini



Vi ste netko tko vjeruje da je sve u detaljima. Vi ste perfekcionist i očekujete to isto od drugih. Vodstvo vam je urođeno i uvijek se vodite primjerom. Ali to ne znači da niste pažljivi prema drugima.



Uvijek slušate mišljenje drugih prije donošenja odluke. Vaša iskrenost ponekad može razoružati druge, ali to su iste osobine zbog kojih vas ljudi vole. I u odnosima cijenite iskrenost te uvijek kažete svoje mišljenje.



3. Desni palac je na vrhu



Ako ste netko tko palac desne ruke stavlja na vrh, onda ste osoba s visokim emocionalnim kvocijentom. Možete shvatiti što osoba osjeća čak i kad pokušava sakriti svoje stvarne emocije. Ova jedinstvena sposobnost omogućava vam da vam se ljudi brže otvaraju.



Vidite stvari koje drugi ne mogu vidjeti, a to vam pomaže da razmišljate izvan okvira i da donesete ispravne odluke. Sposobnošću da razumijete duboke osjećaje i da pružate toplinu privlačite ljude.



U vezama razumijete neizgovorene osjećaje svog partnera. Nikad nećete imati problema s njihovim emocionalnim potrebama.





