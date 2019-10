Kafa je jedan od najpopularnijih napitaka na svijetu, kako zbog posebnog ukusa i mirisa, tako i zbog osjećaja koji nam daje.

Za većinu ljudi ispijanje kafe je neizostavan jutarnji rituali, ali ako se pije na prazan želudac, mogla bi da ima negativne posljedice po zdravlje.



“Positive Med” sastavio je spisak loših stvari koje se dešavaju u tijelu kao posledica ispijanja kafe na prazan želudac.





Povećava lučenje želudačne kiseline



Kafa na prazan želudac povećava izlučivanje želudačne kiseline. To može dovesti do problema kakav je gorušica, koja nastaje kao posljedica vraćanja kiselog želudačnog sadržaja u završni dio jednjaka.



Jeftinija kafa obično ima veću kiselost, što može dodatno pogoršati situaciju. Zbog toga treba biti oprezan pri izboru kafe.





Anksioznost i stres



Konzumiranje kafe, uopšteno, povećava nivo stresa kod ljudi, a posebno ako se pije na prazan želudac.



Hrana djeluje smirujuće na organizam i pomaže da se tijelo opusti, dok kafa ima kontra efekat.



Zato bi uz kafu uvijek trebalo nešto jesti kako bi se umanjila anksioznost koju ona može da izazove.





Snižava nivo hormona



Kofein iz kafe može biti uzrok hormonske neravnoteže koja dovodi do tjeskobe.



Problem u jutarnjem ispijanju kafe na prazan želudac je taj što kofein koči proizvodnju serotonina, neurotransmitera koji je odgovoran za osjećaj užitka i sreće.



Opšte je poznato da je glavni uzrok depresije upravo nedostatak serotonina.



Pored navedenih uticaja, ne treba zanemariti i nutritivne probleme koji nastaju kao posljedica konzumiranja kafe na prazan želudac.



Studija sprovedena na Jokohama medicinskom Univerzitetu u Japanu pokazala je da unos kafe na prazan želudac, prouzrokuje takozvana gastrična pražnjenja, što znači da dovodi do bržeg pražnjenja crijeva nego što je normalno.



Kada hrana ne bude vremenski dovoljno dugo u crijevima, vitamini i minerali se ne apsorbuju, zbog čega se u organizmu javlja manjak nutrijenata.



Dokazano je da kofein iz kafe ubrzava proces pražnjenja tečnosti iz tijela. Zbog ove pojave bubrezi nemaju dovoljno vremena da apsorbuju kalcijum, magnezijum, cink i druge minerale važne za normalno funkcionisanje organizma.





