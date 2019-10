Američka mornarička škola razvila je znanstvenu metodu za spavanje u bilo kakvim uvjetima. Nakon šest tjedana prakse, 96 posto vojnika zaspalo je za maksimalno dvije minute.

Metoda iz knjige 'Relax and Win: Championship Performance' autorice Sharon Ackman navodno pomaže ljudima da brzo utonu u san, a koriste je i američki vojnici, piše 24sata.



Vrlo je jednostavna, a treba se samo opustiti. Ackman tvrdi kako ćete zaspati za samo dvije minute.



"Američka mornarička škola razvila je znanstvenu metodu za spavanje u bilo kakvim uvjetima, i danju i noću. Nakon šest tjedana prakse, 96 posto vojnika zaspalo je za maksimalno dvije minute. Čak i nakon što su pili kavu ili kad su u pozadini slušali pucnjeve", piše autorica.



Prvo je potrebno isprazniti um od svih misli koje prolaze kroz glavu. Da biste to učinili, preporučuje da opustite sve mišiće na licu. Nakon toga opustite ramena pa ruke. Udahnite i opustite prsa pa noge.



Narednih deset sekundi htjeti ćete očistiti misli. Zamislite da ležite u mračnoj sobi na udobnom kauču. Ako imate problema s opuštanjem, počnite na glas izgovarati naredbu: 'Ne razmišljaj'. Radite to toliko dugo dok vam ne uspije.



Ako ste sve učinili kako treba, lagano ćete utonuti u san. Naravno, uz više vježbe to će ići sve brže.



Ackman kaže kako je ovo posebno korisna metoda za ljude u vojsci koji su se našli u opasnim situacijama i onima koji se nose sa strahotama rata.



Prema nedavnoj studiji, spavanje između šest i sedam sati noću, pomaže zdravlju srca.





(24sata.info)