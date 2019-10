Žene koje pokušavaju da se ostvare u jednoj od najvažnijih uloga u životu, da postanu majke, ili su već trudne, trebale bi da izbace kofein u potpunosti, kako bi maksimalno smanjile rizik od gubitka bebe, upozoravaju naučnici.

Foto: Arhiv

Istraživanja na više od 1.200 žena pokazala su da čak i nizak nivo kofeina predstavlja opasnost i prije i tokom trudnoće, piše Daily Mail.



Ovaj savjet je u skladu sa NHS (National Health Service) smjernicama, koje kažu da su oko dvije šoljice instant kafe na dan sigurne, ali veće količine od ove bi moglo dovesti do male težine bebe na porođaju.



O ovoj temi se dosta raspravljalo, jer postoje dokazi da kofein, koji takođe postoji u čaju i energetskim napicima, nema uticaja na bebe u materici.



Studija, koju je vodio američki Nacionalni institut za zdravlje, nije objavljena i biće predstavljena na kongresu Američkog društva za reproduktivnu medicinu (ASRM) u Filadelfiji.



Istraživači tvrde: "Bilo koji nivo unosa kofeina tokom trudnoće može povećati rizik od gubitka bebe, posebno u prvim osam nedjelja trudnoće. Žene koje pokušavaju da zatrudne mogu imati koristi od eliminisanja unosa kofeina prije začeća i tokom rane trudnoće".



Tim, koji je vodila dr Alexandra Purdue-Smithe, vratio se istraživanju iz 2014. godine koje je razmatralo efekte aspirina na trudnoću.



Učesnice, 1.228 žena koje su pokušale da zatrudne između 2007. i 2011, bile su zamoljene da prijave koliko kofeina i alkohola su konzumirale. Izmjereni su i nivoi kofeina u krvi, ali nije jasno da li su od njih tražili da bilježe svoju ishranu, jer hrana poput čokolade, takođe, sadrži kofein.



Rezultati su pokazali da je unos dva ili više pića dnevno, uključujući kafu, čaj ili gazirana pića, prije začeća bio povezan sa rizikom od gubitka bebe.



Zbog toga su istraživači zaključili da bi žene tokom trudnoće mogle imati samo koristi od potpunog uklanjanja kofeina iz ishrane.



Rezultati su pokazali i da su žene koje su konzumirale manje kofeina od minimalne preporučene dnevne količine i dalje izložene povećanom riziku.



Kofein je stimulans i može povećati krvni pritisak i rad srca, a ni jedno ni drugo se ne preporučuju tokom trudnoće.



NHS smernice preporučuju trudnicama da ne piju više od 200 mg kofeina dnevno, oko dvije šolje instant kafe i jedna šolja filtrirane kafe.



"Podaci o unosu kofeina i trudnoći ostaju pomalo nejasni. Međutim, teško je uočiti bilo kakvu štetu, za majku i bebu, od smanjenja ili eliminacije kofeina,", rekao je Hugh Taylor, potpredsjednik ASRM (American Society for Reproductive Medicine). Ying Cheong, profesorka reproduktivne medicine na "University of Southampton", rekla je da u studiji postoje ograničenja.



"Studija nije bila osmišljena za ispitivanje kofeina. Unos kofeina je sam prijavljen na upitniku", dodala je profesorka Cheong.



Tokom 2008. godine, dvije studije o efektu kofeina povezanim sa pobačajem pokazale su kontrastne ishode.



Stručnjaci sa "Kaiser Permanente Division of Research" otkrili su da žene koje su konzumirale 200 mg kofeina dnevno, češće su imale pobačaj, za razliku od onih koje nisu konzumirale kofein.



Druga studija sa "Nationwide Children's Hospital" objavljena u "Epidemiology", kaže da nema povećanog rizika kod žena koje su pile minimalnu količinu kafe dnevno - između 200 i 350 mg dnevno.



"Ovo je prva studija koju sam vidjela da daje tako stroge savjete. Sama studija je veoma zanimljiva, ali potrebne su nam dodatne studije koje bi to dokazale", rekla je za "The Times" Geeta Nargund, medicinska direktorka "Create Fertility Clinics" i NHS savetnica.





(24sata.info)