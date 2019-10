Od badema se dobija esencijalno ulje, koristi se kao dodatak jelima, a najčešće kao popularna grickalica.

Ilustracija / 24sata.info

Mada sama riječ grickalica podrazumijeva nešto nezdravo, za badem to ne važi. Riječ je o zasitnoj, hranljivoj i nadasve zdravoj namirnici koja sadrži vitamine A, C, D, E, K, tijamin B1, riboflavin B2, nijacin B3, vitamin B5, vitamin B6, folat B9, holin. Od minerala – kalcijum, bakar, gvožđe, magnezijum, mangan, fosfor, kalijum, selen, natrijum, cink. Sadrži i zasićene, monozasićene, polizasićene masti, ugljene hidrate, proteine i značajnu količinu vode. Ovakav sastav badem svrstava u namirnice koje višestruko pomažu očuvanju zdravlja i ljepote.



Štiti od srčanog udara i snižava holesterol



Naučnici tvrde da ukoliko biste dio nezdravih, zasićenih masnoća iz mesa i mlijeka zamijenili bademom, razloga za brigu oko srčanih oboljenja gotovo da ne biste imali. Tome doprinose monozasićene masne kiseline, minerali i vitamin E, kojem se takođe pripisuje sposobnost snižavanja holesterola. Bademi posjeduju i probiotička svojstva, te tako doprinose zdravlju organa za varenje.



Kontroliše šećer u krvi i čuva nervni sistem



Istraživanja su pokazala da badem povoljno utiče na šećer u krvi. Dovoljno je da pojedete 100 grama badema svakoga dana i nivo šećera biće na zadovoljavajućem nivou. Osim toga, bakar i mangan iz ove namirnice čuvaju nervni i endokrini sistem, održavaju čvrstinu i zdravlje kostiju, normalan krvni pritisak, a podstiču i optimalan rad štitne žlezde.



Za trudnice i intolerantne na laktozu



Smatra se da 30 grama badema i pola šoljice mlijeka sadrže istu količinu kalcijuma, stoga se preporučuje onima koji ne vole mliječne proizvode ili su intolerantni na laktozu. Budući da sadrži veliku količinu folne kiseline, toplo se savjetuje i trudnicama.



Bademovo ulje protiv starenja



Proizvodi od badema doprinose zdravlju kože. Održavaju njenu vlažnost, ublažavaju iritacije, sprečavaju znakove starenja, podočnjake i strije. Dovoljno je da esencijalno ulje nanesete na lice ili tijelo svako veče pred spavanje i efekat će biti vidljiv već poslije prve nedjelje korišćenja. Ako mu dodate kašiku šećera, dobićete izvanredan piling za uklanjanje nečistoća.



Za zdrave nokte i kosu



Bademovo ulje sadrži magnezijum i cink te povoljno utiče na čvrstinu noktiju. Čini ih otpornim i sprečava njihovo listanje. Najbolji efekat postiže se kada nakon turpijanja blago utrljate ulje na nokte i zanoktice i ostavite da odstoji nekoliko sati. Badem istovremeno stimuliše rast kose, daje joj sjaj i sprečava lomljenje.



Bademovo mlijeko



U malo vode stavite 200 grama badema i nek odstoji između 8 i 12 sati. Sutradan ih procedite, sameljite u blenderu s litar vode i ekstraktom vanile. Dobijeno mlijeko procijedite kroz gustu gazu i sipajte u flašice. Čuvajte u frižideru do sedam dana, a ako vam ukus nije dovoljno dobar, možete ga zasladiti smeđim šećerom.





(24sata.info)