Već neko vrijeme proučava se i mogućnost da neka hrana poveća izglede začeća. U središtu više istraživanja bili su likopen, vitamin E i cink. Likopen pripada antioksidansima koji sprječavaju stanična oštećenja.

Foto: 24sata.info

Tim sa Univerziteta Sheffield analizirao je unos likopena putem koncentrata paradajza zbog toga što ga tijelo iz sirove hrane može teže apsorbirati.



Zdravi muškarci koji su uzimali dvije supene kašike koncentrata paradajza dnevno kao nadopunu prehrane imali su bolju kvalitetu spermija.



Za istu količinu likopena koju su muškarci unosili u obliku koncentrata trebali bi pojesti dva kilograma kuhanih paradajza dnevno.



Tijekom 12-sedmičnog istraživanja 60 nasumično odabranih muškaraca bilo je podijeljeno u dvije skupine od kojih je jedna unosila 14 mikrograma likopena dnevno a druga je uzimala lažnu tabletu.



Njihovi spermiji analizirani su na početku istraživanja, šest sedmica nakon početka studije te na kraju istraživanja. Nije uočena promjena u koncentraciji spermija no broj spermija zdravog oblika i njihova pokretljivost bili su veći u grupi koja je unosila likopen.



Muška neplodnost pogađa gotovo do polovine parova koji ne mogu začeti djecu. Stručnjaci za fertilitet kažu kako su potrebna dodatna istraživanja koja bi obuhvatila i muškarce koji imaju problema s plodnosti.



Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu European Journal of Nutrition.





(FENA)