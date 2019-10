Ljudi s pozitivnim gledanjem na svijet vjerojatno će se rjeđe nego pesimisti suočiti sa srčanim ili moždanim udarom, a vjerojatno će i dulje živjeti, pokazala je nedavna analiza.

Ilustracija / 24sata.info

U analizi koja se temelji na postojećim istraživanjima, znanstvenici su istražili podatke iz 15 studija u koje je bilo uključeno nešto manje od 230.000 ljudi, a praćeni su prosječno 14 godina.



Tijekom tog vremena, najoptimističnije osobe imale su 35 posto manje šansi od najpesimističnijih za srčani ili moždani udar, a 14 posto manje izgleda da umru iz nekog drugog razloga, objavljeno je u JAMA Network Open.



“Ti rezultati sugeriraju da pozitivno i negativno razmišljanje ne samo da utječu na kvalitetu života nego mogu biti povezani i sa zdravljem", rekao je Alan Rozanski, vodeći autor studije i znanstvenik na Icahn School of Medicine u Mount Sinaiju u New Yorku.



Optimisti imaju pozitivnije zdravstvene navike koje im pomažu da žive dulje, rekao je Rozanski. Oni bolje jedu, više vježbaju i manje puše od pesimista, a imaju i bolje načine nošenja s problemima koji im pomažu da budu proaktivni na polju svog zdravlja i da prolaze kroz teška vremena ne mijenjajući navike u nezdrave.



Pesimizam, suprotno tome, može potaknuti češće upale te učiniti ljude podložnijima razvoju metaboličkih poremećaja koji mogu skratiti život, kazao je Rozanski.



Dok su mnoge studije kroz prošlih nekoliko desetljeća povezale stres i promjene raspoloženja s povećanim rizikom od srčanih bolesti, ovi rezultati nude svježe dokaze da gledanje na život može utjecati na zdravlje srca.



“Optimizam se dugo povezuje s boljim rezultatima u školi i na poslovima poput prodaje, sporta, politike i u društvenim odnosima, ali on je i važno zdravstveno pitanje koje dosad nije dovoljno istraženo", rekao je Rozanski.





(Hina)