Kada su Evropljani došli do sjeveroistočne obale Sjeverne Amerike, domaći stanovnici s kojima su počeli trgovati ponudili su im crvene bobice. Indijanci iz plemena Pekvot, koji su živjeli na poluostrvu Kejp Kod, zvali su te bobice i-bimi ili gorki plod.

Brusnica je naziv za nekoliko vrsta biljaka (grmova) iz roda Vaccinium. Vrste daju crvene plodove koji su bogati različitim zaštitnim tvarima te sadrže minerale, vitamine i biljna vlakna.



Njeni se plodovi jedu svježi ili sušeni, od nje se može napraviti džem, pekmez ili sirup, u kulinarstvu se sjajno spaja kao slatka delicija u kombinaciji s mesom divljači, odlična je u kolačima i pitama, a pije se i u obliku soka ili čaja, ali možda je najpoznatija po svojim ljekovitim svojstvima zbog kojih spada među najzdravije biljke svijeta.



Brusnice spadaju u bobičasto voće koje potiče iz Sjeverne Amerike. To je tvrda crvena bobica koja zahvaljujući većoj količini vitamina C u svom sastavu ima kiselkasti ukus.



Ono što je već dugo poznato potvrđuju i zdravstvena testiranja: brusnice su zaista zdrave. Utvrđen je i pozitivan učinak na poremećeni rad bubrega i jetre, uravnoteženi minerali brusnice jačaju floru želuca i crijeva, a njeni antioksidansi jačaju imunološki sistem. Antimikrobni sastojci u brusnicama sprečavaju razvoj mnogih patogenih mikroorganizama u tijelu, što se postiže čak i s vrlo razrijeđenim sokom od brusnica koji je u posljednjoj deceniji veoma popularan.



Osim toga, plod brusnice se može koristiti u svježem obliku, čuva se smrzavanjem ili sušenjem, a njime možemo pripremati i različite umake i ukusna jela.



ISTORIJA BRUSNICE



Stabljika i plod brusnice podsjećaju na vrat i glavu ždrala pa je moguće da su zato puritanski kolonisti u početku zvali njene plodove craneberries, što doslovno znači ždralove bobice. A možda su ih tako nazvali i zato što su ždralovi koji su živjeli na tom području jako voljeli jesti brusnicu.



KORIST BRUSNICE ZA ZDRAVLJE



Brojni su načini na koje brusnica utiče na zdravlje ljudi. Koriste se kod prevencije urinarnih infekcija. Snažni antioksidansi iz brusnice sprečavaju prijanjanje bakterija uz zidove mokraćnih puteva, nakon čega se prilikom mokrenja patogeni izbacuju iz organizma.



Zbog toga je brusnica najbolji izbor kod prevencije upale mjehura i ostalih urinarnih tegoba. U ovu je svrhu najbolje koristiti čisti ili razrijeđeni sok od brusnice, bez dodatka šećera, ili čaj.



Njeni plodovi su i podrška zdravlju kardiovaskularnog sistema. Čisti sok brusnice može biti značajna podrška zdravlju srca i cirkulatornog sistema jer flavonoidi, snažni antioksidansi koje sadrži, smanjuju opasnost od razvoja ateroskleroze i djeluju kao svojevrsni anti-aging saveznik kod održavanja dobrog stanja i funkcionalnosti krvnih zidova.



Moćni crveni plodovi važna su prirodna pomoć i kod mršavljenja. Trpke i osvježavajuće brusnice obiluju vitaminima i mineralima te snažnim antioksidansima i vlaknima koji mogu biti korisni kod redukcijskih dijeta jer omogućavaju normalan metabolizam uz detoks učinak i blagotvorno djelovanje na jetru. Posebno su korisne svježe (smrznute), ali i sušene, uz jutarnju žitnu kašu ili jogurt.



Ovo voće pomoć je i kod zaštite zida želuca. Flavonoli, antocijani i proantocijanidi mogu smanjiti rizik od razmnožavanja helikobakterije koja može uzrokovati ozbiljnu upalu zidova želuca, kao i čir želuca. Redovno ispijanje soka od brusnice važno je za sprečavanje želučanih upala.



Antioksidansi koje brusnica sadrži onemogućavaju zadržavanje i razmnožavanje bakterija na zubima te mogu djelovati preventivno kod upale desni. Koriste li se u tu svrhu, najbolje su svježe (smrznute) ili u formi soka.



JEDINSTVEN SASTAV



Brusnica je niskokalorična i zdrava, 100 g svježih plodova sadrži samo 15 kalorija, dok je energetska vrijednost 100 g suvih brusnica 60 kalorija. Bogata je vlaknima, vitaminima i mineralima, među kojima dominiraju vitamini B grupe, vitamini C i A, minerali kalcijum, kalijum, magnezijum, željezo, mangan, bakar. Bogata je bioflavonoidima i drugim antioksidansima koji imaju snažna ljekovita svojstva.



Blagotvorna svojstva brusnice poznata su još od davnih vremena. Indijanci su je koristili za zacjeljivanje rana i liječenje upala mokraćnog mjehura. Kasnije se koristila za liječenje i ublažavanje probavnih smetnji te kod problema s krvi i nedostatka apetita. Ono što su o njoj mnogi narodi znali vijekovima, u novije su vrijeme potvrdila i brojna naučna istraživanja.



Pokazalo se da one spadaju među pet namirnica s najvećim udjelom antioksidansa, koji štite ćelije organizma od oksidativnog stresa i uticaja slobodnih radikala. Slobodni radikali su, naime, elementi koji nastaju u organizmu kao nusprodukti metabolizma, a uzrokuje ih izloženost vazduhu prepunom smoga i cigaretnog dima, štetnim UV zracima te konzumacija nezdrave hrane i alkohola, stres. Slobodni radikali su krivci za nastanak različitih bolesti.



Stoga kao snažan antioksidans brusnica pridonosi prevenciji kardiovaskularnih bolesti i različitih vrsta karcinoma, poput karcinoma dojke i debelog crijeva, te sprečava njihovo širenje po tijelu.



Brusnica sadrži veliku količinu vitamina C. Zbog toga se može koristiti i kao lijek protiv gripa i prehlade.



OPREZ PRI KUPOVINI



Brusnica je vrlo ljekovita i korisna namirnica pa je zato treba češće imati na jelovniku, ali treba biti oprezan jer je zbog svih blagotvornih karakteristika počela komercijalna proizvodnja soka od brusnice koji je zaslađen i nema pozitivan uticaj na metabolizam i imunološki sistem zbog previsokog sadržaja šećera.



Stoga, želite li uživati u ljekovitim svojstvima brusnice, nemojte kupovati industrijski proizvedene sokove jer sadrže minimalan udio ovog korisnog voća, a velike količine šećera. Nastojte kupovati što prirodnije proizvode i pomno čitajte deklaracije. Sušene brusnice kupujte u prodavnicama sa zdravom hranom, a proizvode na bazi ovog voća poput tableta ili kapsula u biljnim apotekama. Naravno, konzumirajte i voćne plodove - svježe ili zamrznute.



BRUSNICA KAO LIJEK



Brusnica je poznata kao lijek za razne tegobe zbog svojih nutritivnih svojstava, a koristi se za:



* zaštitu od urinarnih infekcija



* sprečavanje razvoja bakterija



* povećavanje otpornosti imuniteta



* zaštitu od nekoliko vrsta tumora



* zdravlje očiju



* oporavak od gihta i reume



* zaštitu od karijesa i bolesti desni



* usporavanje procesa starenja





Recepti





SOK OD BRUSNICE



Potrebno:



1 kg brusnice



1 l + 100 ml vode



sok od jednog limuna



300 g šećera



Priprema:



Brusnicu oprati i izmiksati u blenderu sa 100 ml vode. Toj smjesi dodati sok od limuna i preostalu vodu, 1 l. Kada se sve izmiješa napraviće se pjena pa ju je potrebno skinuti, posudu pokriti i ostaviti na hladnom da stoji 24 sata. Poslije tog vremena kroz mokru gazu procijediti sok od brusnice i kuvati sa šećerom na srednjoj temperaturi 15 minuta.



Pjena će se pojavljivati te ju je potrebno skidati. Vruć sok naliti u vruće flaše, dobro zatvoriti i umotati u ćebe. Ostaviti da ponovo stoji 24 sata. Poslije toga flaše sa sokom odložiti na tamno mjesto. Kada se sok načne, obavezno ga držati u frižideru.







ČAJ OD BRUSNICE



Potrebno:



35 g brusnice



2 štapića cimeta



6 cijelih klinčića



1 cijeđena narandža



1 cijeđeni limun



3/4 šolje šećera



Priprema:



Sve sastojke pomiješati u 1,5 l vode i zakuvati. Kada voda zavri, smanjiti temperaturu i nastaviti kuvati 15 minuta. Procijediti i poslužiti.







KOLAČ SA BRUSNICAMA I JOGURTOM



Potrebno:



1 čaša jogurta



2 čaše brašna



1 čaša šećera



1/2 čaše ulja



3 jaja



1 prašak za pecivo



1 vanilin šećer



100 g brusnica



Priprema:



Zagrijati rernu na 180 stepeni. U posudu prvo sasuti jogurt pa oprati čašu i posušiti je jer je ona mjera za ostale sastojke. Dodati brašno, šećer, prašak za pecivo, a zatim ulje, jaja i vanilin šećer. Miješati dok smjesa ne postane homogena i glatka. Dodati voće, koje ste prethodno malo pobrašnili, kako ne bi palo na dno tijesta.



Preliti smjesu u kalup namazan maslacem pa pobrašnjen. Peći u zagrijanoj rerni 45 minuta, odnosno dok kolač ne bude sasvim pečen - dok čačkalica zabodena u sredinu ne izađe čista. Poslužiti ohlađeno i posuto šećerom u prahu.







SMOOTHIE OD BRUSNICE



Potrebno:



50 ml mlijeka



1 šaka smrznutih brusnica



1 jogurt (200 ml)



1 kašika badema



1 kašika ekstrakta vanilije



1 kašika cimeta



2 kašike meda



1 šolja kocki leda



Priprema:



Sve sastojke osim leda ubaciti u blender i miksati dok se ne dobije jednolika smjesa. Potom dodati led i miksati dok se on ne usitni, a zatim uživati u ukusnom obroku.





