Rezultati najnovijeg naučnog istraživanja su pokazali da konzumiranje luka i češnjaka, ili bijelog luka, mogu smanjiti rizik od raka dojke.

Grupa profesora sa Univerziteta Buffalo i Univerziteta u Portoriku proveli su istraživanje o povezanosti upotrebe luka i češnjaka i obolijevanja od raka dojke.



Na kraju opsežne studije došli su do vrlo važnih rezultata koji su pokazali da konzumiranje luka i bijelog luka mogu smanjiti rizik od raka dojke za čak 67 posto.



Istraživačica Gauri Desai je novinarima kazala da su u ovom slučaju poseban fokus stavili na Portoriko jer su primijetili da ima nisku stopu raka dojke.



"Portoriko ima niži postotak oboljelih od karcinoma dojke, u poređenju sa Sjedinjenim Američkim Državama, zbog čega je bilo bitno istražiti tamošnje stanovništvo", kazala je Desai.



Objasnila je da su došli do saznanja da žene u Portoriku jedu mnogo više češnjaka i luka, skoro u svemu, od običnih jela pa do specijalnih jela od riže i graha.



Dosadašnja istraživanja su također pokazala da luk i bijeli luk imaju zaštitne kvalitete protiv raka zbog svojih antioksidacijskih i enzimskih svojstava koja deaktiviraju karcinogene.



U istraživanju je učestvovalo 314 žena u dobi između 30 i 79 godina koje su imale karcinom dojke između 2008. i 2014. godine, kao i kontrolna grupa koja se sastojala od 346 učesnica koje nikada nisu bolovale od karcinoma. One su odgovarale na pitanja iz upitnika, otkrivajući svoje prehrambene navike, uključujući učestalost konzumiranja češnjaka i luka.



"Kod žena koje su konzumirale bijeli luk i luk više od jedanput dnevno, zabilježeno je smanjenje rizika od raka dojke za 67 posto u odnosu na one koje ih nikada konzumirale", kazala je Desai.



Rezultati istraživanja su objavljeni i u naučnom časopisu "Nutrition and Cancer".





