Indijski orah smatra se pravim delikatesom, a popularan je širom svijeta zbog nježnog i slatkastog ukusa.

Foto: Ilustracija

Moguće je da većina vas voli da uključi ove orahe u svoju ishranu, ali sigurno ne znate koliko čuda može učiniti za vaše tijelo.



Zbog izuzetno puno vitamina i minerala koje sadrži, indijski orah je jedna od namirnica koju bi trebalo da konzumiraju svakodnevno.



Ako jedete samo četiri indijska oraha dnevno, ove promjene ćete osjetiti i vidjeti na vašem tijelu.



Vaša kosa i koža će početi da sijaju



Indijski orasi odličan su izvor bakra i antioksidansa koji su korisni za vašu kožu i kosu. Poznato je da antioksidansi smanjuju znakove starenja, a bakar, sa drugim enzimima, proizvodi kolagen koji je odgovoran za povećanje elastičnosti vaše kože i vašu kosu će održavati svijetlom i jakom i pružiće joj svilenkasto glatku teksturu.



Rjeđe ćete biti bolesni



Ovi orasi su odličan izvor cinka koji je važan za razvoj imunološkog sistema, proizvodnju antioksidativnih enzima i za rad vašeg imunološog sistema.



Vaše kosti će postati jače



Samo četiri indijska oraha mogu obezbijediti oko 30 odsto dnevnog unosa bakra i 20 odsto dnevnog unosa magnezijuma. Bakar podržava razvoj vaših kostiju i vezivnog tkiva, dok magnezijum pomaže vašem tijelu da apsorbuje kalcijum i smanjuje rizik od razvoja osteoporoze.



Imaćete više energije



Indijski orasi sadrže niz minerala i vitamina, uključujući vitamine E, K, B6, bakar, fosfor, cink, magnezijum, gvožđe i selen. Svi oni igraju važnu ulogu u pomaganju vašem tijelu da pravilno funkcioniše. A što je zdraviji vaš metabolizam, energičnije ćete se osjećati tokom dana.



Lakše ćete paziti na kilažu



Većina ljudi misli da svakodnevno konzumiranje orašastih plodova dovodi do povećanja kilograma, piše index.hr. Međutim, to nije istina. Indijski orasi sadrže zdrave masti, a magnezijum koji se nalazi u njima bitan je za regulisanje metabolizma masti i ugljenih hidrata u vašem tijelu. Zapravo, oni koji konzumiraju orašaste plodove redovno, brže gube kilograme i imaju manji rizik od gojaznosti. Uz to, ovi orašasti plodovi mogu biti odličan zalogajčić jer su izuzetno hranjivi.





(24sata.info)