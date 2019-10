Osobe koje rade od devet ujutro do pet poslije podne manje su sklone depresiji od onih koji rade drugu i noćnu smjenu, pokazuje britanska istraživačka studija.

Ilustracija / 24sata.info

Na rad u smjenama posebno su osjetljive žene, prenosi "Američki zdravstveni žurnal".



Istraživači su detaljno proučili podatke sedam ranijih studija o povezanosti radnog vremena i mentalnog zdravlja u koje je bilo uključeno više od 28.000 ljudi.



Među "smjenskim radnicima" evidentirali su za 28 odsto veću vjerovatnoću da će osjetiti neki oblik mentalnih problema u odnosu na one sa stalnim sedmičnim radnim vremenom - od 9.00 do 17.00.



Rad u smjenama mijenja bioritam, odnosno normalan biološki ciklus spavanja i budnosti koji odgovara izmjenama dana i noći, objašnjavaju naučnici.



Taj poremećaj ljude čini ćudljivim i razdražljivim i dovodi do socijalne izolacije, jer im se radno vrijeme ne poklapa sa onim koje ima ostatak porodice i prijatelji.



Studija pokazuje da je među radnicima koji rade samo noću vjerovatnoća za razvoj depresije veća za 33 odsto u odnosu na osobe koje rade redovno po danu.



Rezultati studije sugerišu da radnici i poslodavci trebaju biti svjesni potencijalnih posljedica rada u smjenama na mentalno zdravlje radnika, navodi se u studiji.



Ljudski mozak programiran je da spava noću, kada nema dnevnog svjetla, kako bi se oporavio od svih informacija koje procesuira danju, objašnjavaju naučnici.





(24sata.info)