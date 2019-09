Peršun se vijekovima koristi zbog svojih iscjeljujućih svojstava i mnogo je više od dekorativne biljke.

Foto: Ilustracija

Sadrži visoku koncentraciju hlorofila koja uništava bakterije u ustima, a koje se razvijaju poslije obroka. Najčešće se koristi kao začin ili kao dekoracija glavnim jelima, ali bez obzira na koji način ga konzumirate, važno je znati da on ima izuzetno bogata ljekovita svojstva.



Lijek za bubrege



S obzirom na to da je bogat antioksidansima i vitaminima, peršun prirodno pomaže čišćenju bubrega i doprinosi normalnom funkcionisanju. Vijekovima se koristio kao diuretik za probleme sa bubrežnim kamencem, žučnim kamencem i infekcijama mokraćnog sistema. Čišćenje bubrega peršunom može se odviti uz medicinski nadzor unošenjem peršuna u obliku čaja ili soka. Njegov korijen je koristan i kod suzbijanja bubrežnog kamenca.



Bogat vitaminima A i C



Peršun je bogat vitaminima A i C. On sadrži četvrtinu potrebne dnevne doze vitamina C, a od nekoliko grančica peršuna koža i kosti će vam biti zdraviji, a imunološki sistem bolji. Vitamin A, poznat i kao retinol, pomaže kod oporavljanja mrežnjače, zbog čega dobro vidite i pod slabijim svjetlom, a potrebnu dnevnu dozu možete unijeti kroz peršun.



Crvenim krvnim zrncima potrebno je mnogo gvožđa da bi odnijela kiseonik kroz tijelo, spriječila anemiju i održala zdravlje mišića i dobro funkcionisanje mozga. Zbog manjka gvožđa u ishrani dolazi do slabije koncentracije, mučnine i zamora u mišićima. Crveno meso i jaja sadrže velike količine gvožđa, a vitamin C iz peršuna potpomaže bolju apsorpciju gvožđa.



Za zdravlje kostiju



Zbog velikih količina vitamina K i kalcijuma koje sadrži, peršun doprinosi zdravlju kostiju. Pomaže preveniranju osteoporoze i smanjuje rizik od frakture kostiju.



Konzumiranje vitamina K pomaže i apsorpciji kalcijuma, koji je izuzetno važan za zdravlje kostiju.



Neprijatan zadah



Ukoliko imate problema sa neprijatnim zadahom, postoji mnogo načina da se toga riješite. Savjet je vrlo jednostavan, a glasi: grickajte svjež peršun, posebno ako ste prije toga jeli jako začinjeno jelo, bijeli ili crni luk. On sadrži visoku koncentraciju hlorofila koja uništava bakterije u ustima, a koje se razvijaju poslije obroka. Osim ove biljke, neprijatan zadah otkloniće i svježa nana, bosiljak ili ruzmarin.





(NN)