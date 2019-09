Stres ne samo da utiče na mentalno stanje čovjeka, već i direktno utiče na njegovu spoljašnost, odnosno izgled. Osim mrkog izgleda na vašem licu, stres stvara i brojne fiziološke promjene.

Foto: Ilustracija

On može biti akutni, što znači da utiče na tijelo samo u kratkom vremenskom periodu, ili hronični, tako utičući na tijelo na duže staze.



Ukoliko se stres ne reguliše i ne kontroliše, on zasigurno utiče na fizičke karakteristike tijela, odnosno ljepotu. Utiče na kožu, kosu, nokte, varenje i san, a stanja koja su izazvana stresom mogu biti i gubitak kose, srčana oboljenja, opsesivno-kompulsivni poremećaji, seksualna disfunkcija, loša probava, oboljenja zuba i desni.



Stvaranje i adrenalina i kortizola, izazvanih stresom, imaju pogubne efekte na kožu, najveći organ tijela. Proces obnavljanja ćelija kože javlja se svakih 28 dana, ali se usporava kako starimo i samim tim naša koža postaje sve suvlja i dobijamo bore. Stres dodatno usporava ovaj proces i na taj način prekomjerno stvaranje loših hormona stimuliše kožu da stvara gušće folikule dlake, pojača proizvodnju ulja i tako izazove stvaranje akni.



Način da umanjite ovakve efekte stresa jeste da pijete dovoljno vode i da prestanete prekomjerno da pijete kafu i gazirane sokove koji imaju dehidrirajući efekat na organizam. Ukoliko vaše tijelo i koža ne budu dovoljno hidirirani, budite uvjereni da će vam lice uskoro izgledati kao „španski zid“. Stoga, pijte bar osam čaša vode dnevno, zeleni čaj i jedite hranu sa visokim sadržajem vode kao što su paradajz, cvekla i celer.



Manjak sna, izazvan stresom, ne samo da će vas sutradan učiniti razdražljivijim, nervoznijim i nesposobnijim za rad i normalno funkcionisanje, već će vam stvoriti i podočnjake. Kratkoročna pomoć za uklanjanje podočnjaka jeste držanje hladne kašike ispod očiju, ili masaža od unutrašnjeg dijela ka spoljašnjim uglovima očiju, kako bi se podstakla drenaža tečnosti. Međutim, jedino pravo rješenje jeste osmočasovni san, a možete pokušati lakše da se uspavate noću tako što ćete iz okruženja ukloniti sve telefone, tablete i slične električne naprave, ali i tako što ćete sebi, pred odlazak u krevet, skuvati umirujući čaj od kamilice.



Nervoza, anksioznost i stres čine da se češće mrštite i pravite grimase sasvim nesvesno i tako stvarate bore u dužem vremenskom periodu. Nažalost, ovdje vam ništa neće pomoći, do svjesnog razmišljanja o tome da nije dobro da se mršite i tako naprežete kožu lica.



Sjeda kosa nas sve čeka u starijim godinama, međutim, kod nekih se ona javlja dosta ranije, a jedan od njenih uzročnika, pored genetike, jeste i stres. Ovo možete ublažiti tako što ćete povećati unos biotina, proteina i vitamina E. Na taj način će vaša kosa duže biti jaka i sjajna.



Vertikalne linije na noktima su relativno uobičajene i povezane su sa prirodnim procesom starenja i lošom ishranom, odnosno manjkom vitamina i minerala potrebnih organizmu. Međutim, kada se šire čitavom dužinom nokta, to je jasan znak da nešto nije u redu i da stres ima loš uticaj na vaš organizam.



Koža koja je pod stresom je isto tako podložnija iritaciji i infekcijama koje mogu uticati na sveukupno zdravlje. Manjak kontrole može povećati rizik od stvaranja gljivica i fleka na tijelu, zbog čega će vaša koža izgledati dosta starije, oštećenije i suvlje nego što to zaista jeste. Stoga, vodite računa da se hranite zdravo, spavate dovoljno, ali i da koristite hidratantne kreme koje će ublažiti ove efekte sve dok ne otklonite uzrok stresa i ponovo povratite balans u svoj život i organizam.



Zaključak je jasan, stres nadmašuje stvaranje samo psihičkih posljedica po organizam, već i vam može naškoditi i na načine o kojima niste razmišljali.



Iako postoje kozmetički proizvodi koji može da smanje efekte stresa na vaš izgled, to je samo privremeno rješenje, a da biste zaista riješili ovaj problem, morate doseći do njegovog korena i ukloniti ga tu.





(NN)