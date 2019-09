Pedesetpetogodišnjem Sabriji Hasanoviću iz Sarajeva pružena je nova prilika za život, nakon što mu je urađena kompleksna operacija srca na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo (KCUS).

Foto: 24sata.info

U saopćenju za javnost Press KCUS navodi da se radi o tehnici koja je prvi put primjenjena u KCUS-u. Sabrija je srčani bolesnik već 25 godina, a stanje se u protekle dvije godine znatno pogoršalo. Zbog toga nije mogao samostalno napraviti više od tri koraka.



- Moje tegobe su bile višestruke, osim srčanih poteškoća imao sam i moždani udar. Oporavak nakon udara trajao je dvije godine, što su mi otežavali i srčani problemi. Imao sam pomoć i podršku porodice, bez kojih sigurno ne bih mogao sve to podnijeti. Danas sam potpuno drugi čovjek, zahvaljujući Bogu i dobrim ljudima, stručnim ljekarima Kliničkog centra u Sarajevu. Tek nakon što sam operisan uviđam koliko sam zapravo bio bolestan. U KCUS sam jutros došao pješke. Auto sam parkirao kod stadiona, koji je poprilično udaljen od Klinike. Prije samo nekoliko mjeseci nisam mogao preći ni tri metra, da ne dobijem gušenje - kaže Sabrija.



Naglašava da je insistirao na objavi ove priče isključivo da bi svima, koji imaju srčane poteškoće sa kojima se on suočavao, poručio da ne oklijevaju i odluče se za operaciju.



- U KCUS rade stručni ljekari koji znaju svoj posao i prema pacijentima se odnose kao prijatelji. Raduje me da sam operisan u svom gradu i svojoj zemlji. Izmještanje na liječenje u neku drugu državu i odvajanje od porodice strašno bi me pogodilo. Nisam siguran da bih to ovako dobro podnio - kazao je.



Prema riječima šefa Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS doc.dr. Nermira Granova kod pacijenta je primjenjena zahtjevna tehnika, koja je u svakoj etapi operacije puna izazova, a razvijena je da bi se savladali aspekti nepovoljnog anatomskog položaja stražnjih struktura srca i nepristupačnog operativnog pristupa.



- Pacijent Hasanović javio se na Kliniku za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS nakon što je ostao bez glasa, s uznapredovalom formom strukturne bolesti srca. Osim primarne bolesti, u toku dijagnostičke obrade ustanovljena je i ishemijska bolest srca. Iako je od rane mladosti bio upoznat da ima bolesno srce, on je prilagođavajući stil života, potiskujući tegobe i zanemarujući simptome, godinama odlagao operativno liječenje.



Prije deset godina, uslijed embolizacije desne karotidne arterije, preležao je i težak moždani udar. Nakom toga se dugo oporavljao. Gigantske pretkomore, nastale uslijed dugotrajne bolesti srčanih zalistaka, vršile su kompresiju na pluća i ostale strukture u grudnom košu izazivajući kod Sabrije hronično stanje teške srčane i respiratorne insuficijencije. Nakon provedene dijagnostike i pažljivog planiranja, izveli smo kombinovanu operaciju strukturne i ishemijske bolesti srca, koja je uključivala tehniku eksplantacije srca, ex vivo resekcije i rekonstrukcije srca, zamjenu i reparaciju oštećenih zalistaka, reimplantaciju srca odnosno autotransplantaciju srca, potom i revaskularizaciju srca - pojašnjava doc.dr. Granov.



Generalna direktorica KCUS prof.dr. Sebija Izetbegović navela je da se ta operativna tehnika rijetko izvodi, te da je KCUS još jednom potvrdio vodeću ulogu u zdravstvu u BiH.



- KCUS je u potpunosti kapacitiran za najsloženije kardiohirurške zahvate. Pacijent s teškoćama, kakve je imao Sabrija Hasanović, zahtjeva izuzetnu stručnost počevši od pripreme do operacije, postoperativnog liječenja u Intezivnoj njezi i na Odjelu i rehabilitacije na Klinici za fizijatriju - kazala je.



Ističe da su dosadašnjim radom dokazali da su spremni i za program transplantacije srca.



- Učinit ćemo sve da bismo realizovali taj program. Već imamo mogućnosti za srednjoročnu i dugotrajnu mehaničku cirkulatornu potporu, koja je sastavni dio transplantacionog programa. Problem s kojim se suočavamo je činjenica da, zbog neriješenih zakonskih regulativa, nismo pristupili Eurotransplantu. Zbog toga se treba truditi da se razvije Nacionalni program transplantacije srca da bismo pacijentima omogućili tu vrstu usluge.



Imamo stručan kadar, vrhunski opremljene operacione sale i svu potrebnu opremu i lijekove. Problem je sa nerazvijenom svijesti o doniranju organa, te će to biti najveći izazov. Neophodno je pokrenuti javne kampanje, informirati građane o značaju doniranja organa, za što je presudan angažman šire društvene zajednice - izjavila je prof.dr. Izetbegović, saopćeno je iz PRESS-a KCUS.





(FENA)