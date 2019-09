Magnezijum je odgovoran za 300 biohemijskih reakcija u tijelu, a utiče na pritisak, metabolizam, imunitet i mnogo drugih važnih funkcija u organizmu.

Nedostatak magnezijuma je vrlo raširen problem posljednjih godina, a neki od glavnih uzroka su što ga je zbog zagađenja manje u tlu i hrani koju jedemo.



Simptomi nedostatka magnezijuma u tijelu



Kalcifikcija vena - iako ovo sigurno nije jedan od prvih simptoma manjka magnezijuma u organizmu, jedan je od najopasnijih. Kalcifikacija je proces ulaganja kalcijuma u vene, što stijenku čini krućom i smanjuje joj elastičnost, a to može dovesti do koronarnih problema poput srčanog udara, zatajenja i bolesti srca. Prema istraživanjima Framingham Health Study, utvrđeno je da konzumacija dovoljne količine magnezijuma korelira s nižim rizikom od bolesti srca.



Grčenje mišića - postoje dokazi da neravnoteža kalcijuma, magnezijuma i kalijuma ima važnu ulogu u grčenju mišića. Svaki od tih elektrolita pomaže u održavanju ravnoteže tekućine u krvi i mišićima, a uslijed nedostatka jednog od njih, mogu nastupiti grčevi.



Anksioznost i depresija - brojna su istraživanja pokazala da nedostatak magnezijuma može imati značajan uticaj na mentalno zdravlje. Magnezijum učestvuje u regulaciji rada mozga, a njegov manjak često može uzrokovati depresiju, anksioznost i pad kognitivnih sposobnosti.



Visoki krvni pritisak - ovo je jedna od najutvrđenijih činjenica, naime studija rađena na Harvardu na uzorku od 70.000 osoba pokazala je da osobe koje uzimaju najviše magnezijuma imaju optimalan krvni tlak. Studija rađena na Univerzitetu u Minesoti pokazala je da žene s adekvatnim unosom magnezijuma imaju 70 posto manji rizik od hipertenzije.



Problemi s hormonima - grčevi mišića tokom menstrualnog ciklusa takođe se mogu povezati s nivoima magnezijuma. Dr Carolyn Dean, autorica knjige “The Magnesium Miracle”, često preporučuje ženama s tegobnim PMS-om i grčevima da uzimaju magnezijum u ranijoj fazi ciklusa prije početka simptoma.



Trudnoća - magnezijum se takođe često koristi za pomoć kod hipertenzije i grčeva mišića povezanih s trudnoćom, utiče na smanjenje rizika od prijevremenog poroda, a ublažava i glavobolje.



Problemi sa spavanjem - dr Mark Hyman magnezijum naziva ultimativnim mineralom za opuštanje. Magnezij pomaže opuštanju tijela i uma, što doprinosi mirnijem snu.



Manjak energije - bez magnezijuma, čovjek nema dovoljno snage na ćelijskom nivou, to se reflektuje kao umor, nedostatak energije i drugi problemi.



Čvrstoća i zdravlje kostiju - kalcijum se smatra najbitnijim mineralom za zdravlje kostiju, ali pokazalo se da je magnezijum jednako bitan. U slučaju manjka magnezijuma, kosti stradavaju na više načina. Na primjer, magnezijum je potreban kako bi vitamin D mogao apsorbovati kalcijum, zato je vrlo bitno uzimati magnezijum kada se koristi vitamin D kao dodatak ishrani. Osim toga prevenira kalcifikaciju zglobova.





Šta preduzeti?



Novija istraživanja pokazala su da, ako se radi o niskom nivou magnezijuma najbolje ga je nadoknaditi kroz oralne dodatke prehrani i topički, odnosno upotrebom magnezijuma u obliku spreja koji se nanosi na kožu ili putem kupki. Otopina magnezijuma može se prskati na kožu, a tijelo ga može brže apsorbovati jer ulazi izravno u krvotok i tkiva, a pri tom ne ulazi u bubrege kao što je to slučaj kod oralne konzumacije magnezijuma. Prednost je i što tako tijelo uzme magnezijuma koliko treba, a ostatak ne apsorbuje.



Dodatke magnezijuma treba uzimati oprezno i tek nakon što se dobro informirate jer previsoke doze mogu uzrokovati nuspojave poput: proliva, umora, slabosti mišića, smanjenih otkucaja srca i krvnog pritiska, plitkog disanja, gubitka refleksa.



Oko 200 mg magnezijuma i 600 mg kalcijuma dnevno održaće kosti zdravima i smanjiti gubitak čvrstoće.



Ljudi pravilnom ishranom unose dovoljne količine magnezijuma, a nalazi se u ribi, zelenom lisnatom povrću, orasima, mlijeku, žitaricama punog zrna, tamnoj čokoladi, avokadu, bananama i sjemenkama.



Potreba za magnezijumom povećava se kod ljudi koji su pod stresom, razdražljivi su i skloni depresivnim stanjima, koji imaju problema s grčevima u mišićima, žgaravicom i usporenom probavom, te kod sportista.





