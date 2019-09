Broj karcinoma debelog crijeva kod mlađih osoba u porastu je u mnogim bogatijim zemljama dok se broj tih dijagnoza kod starijih odraslih osoba ne mijenja ili čak i smanjuje, pokazalo je novo istraživanje.

Trend prema većem broju karcinoma debelog crijeva kod mlađih odraslih osoba započeo je sredinom 1990-ih, prema izvješću objavljenom u časopisu Gut.



Novo otkriće znači da "ako imate simptome koji odgovaraju karcinomu debelog crijeva i rektuma trebate otići na pregled bez obzira na to koliko vam je godina", kaže koautorica istraživanja Rebecca Siegel, znanstvena direktorica u Američkom društvu za borbu protiv raka.



“Najčešći simptomi kod mladih osoba, na temelju naših istraživanja, isti su kao i kod starijih pacijenata: zatvor, krv u stolici ili rektalno krvarenje, napuhnutost, dijareja, stolica užeg promjera nego što je uobičajeno, vjetrovi, bolovi, grčevi".



Kad se ti simptomi pojave dan ili dva to vjerojatno ne znači rak, kaže Siegel. “No, ako te simptome imate dva ili tri tjedna tada odite na pregled", dodaje.



Siegel i njezin tim proučavali su globalne podatke tragajući za razlozima rasta broja slučajeva toga raka u SAD-u. “Postoji zajednička nit", kaže ona. “I sad možemo ukazati na neke stvari”.



"To se, kako se čini, događa samo u bogatim zemljama i započelo je sredinom 1990-ih kad se nešto promijenilo u smislu izloženosti”, kaže Siegel. “Vjerojatno se radi o kombinaciji stvari koje su počele mijenjati rizike za tu bolest”.



Jedan vjerojatni kandidat su promjene u prehrani, kaže Siegel. “Izvori hrane značajno su se promijenili u drugoj polovici 20. stoljeća", dodaje ona. “Iako se čini kao da gotovo tragate za iglom u plastu sijena, postoji najmanje nekoliko studija koje su proučavale zaslađene napitke i po kojima čak i umjerena konzumacija povećava rizike. A ne radi se samo o zaslađenim napitcima nego i o kukuruznom sirupu s mnogo fruktoze kod kojeg je uspostavljena veza. Ugljikohidrati visokog glikemijskog indeksa mogu stvoriti upaljeno okruženje u probavi”.



Od 2008. do 2012. među 42 zemlje s kvalitetnim registrima za rak stopa raka debelog crijeva među osobama u dobi od 20 do 49 godina bila je najniža u Indiji (3,5 na 100,000 stanovnika), Ugandi (3,8 na 100.000) i Čileu (3,8 na 100.000) a najviša u Koreji (12,9 posto na 100.000), Australiji (11,2 posto na 100.000), SAD-u (10,0 na 100.000) i Slovačkoj (10,0 na 100.000).

Druge zemlje u kojima je zabilježen porast karcinoma kod mlađih bile su Kanada, Danska, Njemačka, Novi Zeland, Slovenija, Švedska i Britanija.



Najveći porast kod mlađih odraslih osoba zabilježen je na Novom Zelandu gdje je godišnje stopa rasla četiri posto te u Koreji rasla 4,2 posto.



Kod starijih odraslih osoba novodijagnosticirani slučajevi na Novom Zelandu, Australiji, Kanadi i SAD-u smanjivali su se.



Iako ovo nije prva studija koja pokazuje porast te bolesti kod mlađih “vrlo je zabrinjavajuća”, kaže dr. Edward Chu, specijalist za rak sa Sveučilišta Pittsburgh.



“Uočavamo vrlo ozbiljni porast u dobnoj skupini od 40 do 49 godina. Kod njih se uočava tendencija prema agresivnijim oblicima bolesti koja se ne povlači ni pred agresivnijim metodama liječenja”.



On ističe da se više ne trebaju otpisivati kao bezazleni simptomi probavnih poremećaja kod mlađih osoba.



Na nesreću, kaže Chu, rak debelog crijeva može biti tiha bolest, pa ima smisla usmjeriti se na prevenciju poput promjene prehrane i stila života.



“Smanjite crveno mesto, povećajte voće, povrće i unos vlakana. Nastojte biti fizički aktivni, ne pušite i izgubite višak težine”



