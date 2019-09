Iako bi se mnoge namirnice mogle opisati kao superhrana, važno je razumjeti da mora biti dio uravnotežene prehrane.

Superhrana - nutricionistički gledano, ne postoji takva stvar kao super namirnice. Izraz je nastao zbog marketinga kako bi utjecao na trendove u prehrani i prodavao proizvode.



Prehrambena industrija stavlja oznaku superhrane na namirnice bogatim hranjivim tvarima, sa sposobnostima da pozitivno utječu na zdravlje. Iako bi se mnoge namirnice mogle opisati kao "super", važno je razumjeti da ne postoji niti jedna namirnica koja je ključ dobrog zdravlja ili prevencije bolesti ako nije dio uravnotežene prehrane.



No budući da izraz "superhrana" uskoro ne ide nikuda, možda je vrijedno pogledati koje namirnice se nalaze na toj listi:



1. Kefir



Kefir je fermentirani napitak koji se pravi od mlijeka i sadrži bjelančevine, kalcij, vitamine skupine B, kalij i probiotike. Kefir je sličan jogurtu, ali ima manju konzistenciju i obično više sojeva probiotika od jogurta.



2. Češnjak



Češnjak je biljna namirnica usko povezana s lukom i porilukom. Dobar je izvor mangana, vitamina C, vitamina B6, selena i vlakana. Češnjak je popularan kulinarski sastojak zbog jakog okusa, ali se zbog svojih ljekovitih svojstava koristi stoljećima. Istraživanja pokazuju da češnjak može biti učinkovit u smanjenju kolesterola i krvnog tlaka, kao i kod jačanja imunološkog sustava.



3. Maslinovo ulje



Maslinovo ulje je jedan od glavnih izvora masnoća u mediteranskoj prehrani. To može biti korisno u smanjenju srčanih bolesti, dijabetesa i drugih upalnih stanja.



4. Đumbir



Đumbir je iz Kine i koristi se i kao pojačivač okusa kod kuhanja i za višestruka ljekovita djelovanja. Korijen đumbira sadrži antioksidanse, poput gingerola, koji su odgovorni za mnoge zdravstvene dobrobiti povezane s ovom hranom. Đumbir može biti učinkovit u suzbijanju mučnine i smanjenju boli od akutnih i kroničnih upalnih stanja.



5. Kurkuma



Podrijetlom iz Indije, koristi se za kuhanje i ima ljekovite blagodati. Kurkumin je aktivni spoj kurkume. Ima snažne antioksidacijske i protuupalne učinke i u središtu je većine istraživanja koja su vezane za kurkumu.



6. Losos



Losos je visoko hranljiva riba prepuna zdravih masnoća, bjelančevina, B vitamina, kalija i selena. To je jedan od najboljih izvora omega-3 masnih kiselina koji su poznati po raznim zdravstvenim dobrobitima, poput smanjenja upale.



7. Chia sjemenke



Chia sjemenke visoko su hranjiva namirnica, 100 grama sadrži čak 34,4 g vlakana, 16,5 g proteina i 26 g nezasićenih masnih kiselina. Vlakna u chia sjemenkama ne podižu šećer u krvi niti troše inzulin kada su probavljeni, pa su korisne za dijabetičare. Također, chia sjemenke zaista mogu poticati mršavljenje.



8. Avokado



Avokado je vrlo hranjivo voće, iako ga se često primjenjuje kao povrće u kulinarstvu. Bogat je mnogim hranjivim tvarima, uključujući vlakna, vitamine, minerale i zdrave masti, prenosi N1.



9. Gljive



Iako sadržaj hranjivih sastojaka ovisi o vrsti, gljive sadrže vitamin A, kalij, vlakna i nekoliko antioksidansa koji nisu prisutni u većini druge hrane.



10. Orašasti plodovi i sjemenke



Orašasti plodovi i sjemenke bogati su vlaknima i biljnim proteinima. Također imaju razne biljne spojeve s protuupalnim i antioksidacijskim svojstvima, koji mogu zaštititi od oksidativnog stresa. Oni mogu smanjiti rizik od srčanih bolesti i potaknuti gubitak kilograma, piše RTL.



