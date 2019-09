Niži ljudi imaju veći rizik obolijevanja od dijabetesa tip 2, pokazalo je istraživanje čiji su rezultati objavljeni u utorak.

Ilustracija / 24sata.info

Svakih dodatnih deset centimetara visine pretvara se u 41 posto manje izglede za pojavu te bolesti kod muškaraca i 33 posto manje izglede za pojavu kod žena, pokazalo je istraživanje čiji su rezultati objavljeni u stručnom medicinskom časopisu Diabetologia.



Veći zdravstveni rizik kod nižih osoba povezan je vjerojatno s većim postotkom masnoća u jetri i većim brojem faktora rizika za srčane bolesti, moždani udar i dijabetes, spekuliraju autori.



Ranije je objavljeno da su osjetljivost na inzulin i rad posebnih stanica u gušterači koje luče hormon bolji kod viših osoba.



Istraživanjem su analizirani podaci ranijeg detaljnog medicinskog istraživanja provedenog na više od 16.600 žena i gotovo 11.000 muškaraca u dobi od 40 do 65 godina u njemačkom gradu Potsdamu od 1994. do 1998.



"Ta zapažanja potvrđuju da je visina korisna u predviđanju rizika za dijabetes", zaključuju autori.



Ljudi s dijabetesom imaju previsok šećer u krvi.



Oko 420 milijuna ljudi širom svijeta pati od dijabetesa a očekuje se da će taj broj porasti na 629 milijuna do 2045., prema Međunarodnoj federaciji za dijabetes.



Trenutno bolest je podijeljena u dva tipa.



Tip 1 se uglavnom dijagnosticira u djetinjstvu i odnosi se na oko 10 posto slučajeva. U tim slučajevima tijelo ne proizvodi inzulin, hormon koji pomaže regulaciji šećera u krvi.



U tipu 2 tijelo ne proizvodi dovoljno inzulina što znači da šećer ostaje u krvi. Pojava tog tipa dijabetesa u snažnoj je vezi s pretilošću i može, tijekom vremena, dovesti do sljepoće, oštećenja bubrega, srčanih bolesti ili moždanog udara.





