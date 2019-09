Elektronske cigarete su opasne, tvrde naučnici, ukazujući na pojavu misterioznog oboljenja u SAD usljed infekcije pluća.

Foto: Ilustracija

Američke vlasti objavile su da je nedavno potvrđen novi smrtni slučaj koji je povezan sa elektronskim cigaretama, odnosno udisanjem zagrijane tekućine iz uređaja na baterije, koji oblikom podsjeća na olovku ili metalnu cigaretu.



Tajanstvena bolest pojavila se tek ove godine, mada se elektronske cigarete koriste već cijelu deceniju, navodi portal "Science alert".



Oboljeli su, uglavnom, mladi ljudi sa prosječnom dobi od 19 godina. Često su zbog zdravstvenih tegoba završavali u bolnici, a trećina je morala u jednom periodu da koristi respirator.



Pacijenti su, prije nego što im se zdravlje pogoršalo do te mjere da su morali biti hospitalizovani, imali slične simptome: kašalj, bolove u grudima ili nedostatak daha, a neki i mučninu, povraćanje, proliv, umor, visoku temperaturu i gubitak težine.



Za sada je u SAD potvrđeno 450 slučajeva potencijalnih oboljenja od ove misteriozne bolesti.



Iako bolest većinom pogađa mlade ljude, svi koji su umrli bili su punoljetni, a jedna žrtva je imala 65 godina.



U Evropi, za sada, nije zabilježen nijedan slučaj misteriozne bolesti, a britanski zdravstveni radnici smatraju da je razlog za to stroža regulacija na tržištu elektronskih cigareta, prenosi "Guardian".



Iz Odjeljenja za regulaciju duhana Državne agencije za javno zdravstvo Engleske navode da izvještaji sugerišu da su u SAD većinom oboljele one osobe koje su koristile neodobrene ili neprovjerene tekućine za elektronske cigarete.





(24sata.info)