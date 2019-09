Posljednjih godina mnogo se priča o tome da je za optimalno zdravlje, ali i izgled, potrebno povećanje gustine kostiju i mišićne mase.

U poplavi raznih modernih i pomodnih metoda, preparata i sportova, mnogi su zaboravili da postoji provjeren, jednostavan, lak i jeftin način da se to postigne - plivanje, prenosi Zdravlje u kući.





Bolje od teretane



Plivanje angažira sve grupe mišića, tako da se nećete pokajati koji god stil da izaberete, ali je najbolje kombinirati nekoliko stilova, pokazalo je istraživanje univerziteta u Oklahomi.



Od 1.500 ispitanika, 48 procenata opredijelilo se za delfin stil, jer on istovremeno oblikuje mišiće grudi, ramena i leđa. Ispostavilo se da je on bolji izbor od vježbanja u teretani, pogotovo jer skoro da i ne postoji rizik od povreda.



Plivači oba spola bili su aktivni tri puta sedmično po 45 minuta, i to šest mjeseci, a rezultati su bili impozantni, što je dokazano mjerenjem mišićne mase prije i poslije eksperimenta.



No, to što se mišićna masa povećala, ne znači da je došlo i do povećanja ukupne tjelesne mase - naprotiv, pošto je znatno smanjena količina masti u organizmu čak 92 procenta učesnika!



Plivanje je, dokazano je pak u istraživanju univerziteta u Južnoj Karolini, jedan od najboljih načina za prevenciju osteoporoze, jer povećava gustinu kostiju.





Za sve uzraste



Osteoporoza, dovodi do krhkosti i lomljivosti kostiju, najviše pogađa žene, ali su, zbog sveobuhvatnosti rezultata, u ovom ispitivanju učestvovali podjednako i muškarci, i pokazalo se da su i njihove kosti postale gušće poslije 9 mjeseci.



Osim toga, plivanje je preporučeno osobama koje imaju problema sa kostima i zato što je mogućnost preloma isključena.



Ovo znači da plivanje mogu da upražnjavaju i osobe u poznim godinama, a s obzirom da je najstariji učesnik u spomenutom istraživanju imao 91 godinu, nema razloga da ne zaplivate i vi.



Plivajte samo 3 puta sedmično pola sata i odradit ćete odličan trening koji zateže cijelo tijelo.



Mnogi stručnjaci smatraju plivanje najzdravijim sportom. Aktivira svaki mišić, a istovremeno se ne stvara pritisak na zglobove i kralježnicu. Mišići se jačaju, a tijelo postaje izdržljivo. Važno je znati da plivanje pomaže u gubitku kilograma te održavanju tjelesne linije, ali ima i brojne ljekovite prednosti.





10 razloga zašto je dobro plivati



1. Zdravlje srca - Plivanjem jačate mišić srca. Posljedica toga je bolje pumpanje krvi te bolja cirkulacija, a potom i protok i rad krvožilnoga sistema. Također, plivanje utječe i na snižavanje povišenoga krvnoga pritiska.



2. Pravilno disanje - Čestim plivanjem povećava se kapacitet pluća te će se kisik bolje provoditi, a kada razvijete bolju kondiciju nećete se osjećati zapuhano i umorno. Produbljujete disanje, a upravo zbog toga je plivanje jedan od načina liječenja i smanjenja simptoma astme.



3. Gubitak kilograma - Kako plivanje u moru, tako i u bazenu u kombinaciji s aerobikom pomaže otopiti masne naslage. Istraživanja pokazuju kako plivanjem od sat vremena topite i do 600 kalorija. Računajte na to da i promjenom tehnika plivanja oblikujete i tijelo jer na taj način masirate kožu i mišiće.



4. Opuštanje - Plivanjem u moru možete smanjiti razinu stresa. Pomaže kao fizička aktivnost u otklanjanju nervoze, ali i kao aktivnost opuštanja jer nema tjelesnoga pritiska i možete se prepustiti.



5. Dobar trening - Plivanje aktivira i oblikuje sve mišiće, a zbog toga što ne šteti kostima preporučuje se oboljelima od artritisa i ostalih mišićno-koštanih oboljenja.



6. Plivanje za trudnice - Stručnjaci trudnicama preporučuje razne tjelovježbe kako bi se osjećale bolje te prošle lakši porod. Plivanje je možda i najbolji izbor jer ne radi pritisak na tijelo, a istovremeno poboljšava protok krvi u maternicu.



7. Jača izdržljivost - Kada tek počnete plivati osjećate se uspuhano i umorno. Naravno, treba vremena da se tijelo privikne na trening i da naučite plivati, ali jednom kada steknete sve vještine ništa vas ne usporava i tijelo se privikava na izdržljivost i snagu ove tjelovježbe. Jer uvijek se trebate vratiti na obalu, zar ne?



8. Umanjuje rizik od bolesti - Kao što smanjuje rizik oboljenja srčanih i krvožilnih sistema, tako je jedno istraživanje pokazalo da umanjuje i rizik od dijabetesa. Svaka tjelovježba smanjuje nivo i kontrolira raznih šećera, ponajprije glukoze u krvi.



9. Poboljšava koordinaciju - More je puno raznih struja, ali i prostrano, pa uvijek morate imati na umu kojim putem plivati da ne biste zalutali. Upravo zato plivanje pobošljava koordinaciju. Tehnika kraul početnicima stvara problem jer ne vide kuda idu. Jednom kada naučite kontrolirati smjer općenita koordinacija će vam se poboljšati.



10. Uživanje u prirodi - More, obala i horizont skrivaju razne ljepote i tajne. Plivanjem možete pristupiti raznim mjestima kojima ne možete s kopna. Zato ovo ljeto plivajte svuda, opustite se i postanite jedno s prirodom.





Saznaj više



- Plivanje je ljudska aktivnost koja postoji od kad je i čovjeka, a prve slike plivanja datiraju iz kamenog doba.



- Prvi zapis o plivanju potječe iz 2000. godine prije nove ere.



- Među najstarijim djelima u kojima se spominje plivanje su Gilgameš, Ilijada, Odiseja i Biblija.



- Vještinu plivanja poznavali su stari Asirci i Egipćani.



- Grci su pridavali pažnju plivanju kao dijelu općeg obrazovanja (poznata je izreka "sramota, ne znaš ni pisati ni plivati") dok su Rimljani plivanje smatrali vojničkom vještinom.



- Prvo pisano djelo o plivanju potječe iz 1538. godine na latinskom jeziku. Od tada pa do kraja 18. stoljeća slijede mnoga djela o plivanju i njegovom značaju u tjelesnom odgoju.



- Prvo plivačko društvo nastalo je u Upsali (Švedska) 1796. godine.



- Prvo poznato plivačko natjecanje održano je u Europi, oko 1800. godine, kad su plivači odmjerili snage u prsnom plivanju.



- Plivanje je bila disciplina i na prvim modernim Olimpijskim igrama u Ateni 1896. godine.





