Direktor Udruženja "Srce za djecu oboljelu od raka" Fikret Kubat izjavio je u subotu u Mostaru, u sklopu kampanje "Zlatni septembar", kako u Bosni i Hercegovini godišnje oko 90 djece oboli od nekog oblika maligniteta, od čega je njih oko 60 u Federaciji BiH i oko 30 u Republici Srpskoj.

Foto: Fena

- Ono što je ohrabrujuće je to da BiH ne zaostaje za razvijenim zemljama i da se postotak izlječenja kod leukemije kreće preko 80 posto, kod tumora oko 70 posto tako da je to za nas kao roditelje i nas koji radimo s ovom djecom najvažnija stvar jer naš je cilj pružiti djeci podršku, da imamo izlječenu djecu i da oni nastave živjeti - kazao je Kubat i dodao da je leukemija najučestaliji oblik maligniteta kod djece, potom tumori mozga, solidni tumori.



Kampanja "Zlatni septembar", koja za cilj ima podizanje svijesti o svim aspektima borbe s dječjim rakom, u subotu je počela na prvom katu Mepas Malla u Mostaru gdje do 17 sati građani mogu dati podršku djeci oboljeloj od raka i njihovim roditeljima.



Udruženje "Srce za djecu oboljelu od raka" od 1. rujna u Sarajevu je krenulo je s kampanjom Zlatni septembar - mjesec podizanja svijesti o dječjem raku pod sloganima "Život poslije raka" i "Borba se nastavlja".



"Borba koju mališani oboljeli od raka prolaze sa svojim obiteljima mukotrpna je, teška i duga, a nerijetko su nakon izlječenja prisutne i brojne posljedice samog liječenja s kojima se moraju nositi. Upravo tijekom ovog, nama bitnog mjeseca želimo ukazati na probleme s kojima se susreću mališani i njihove obitelji nakon intenzivnog bolničkog liječenja te na njihove potrebe nakon izlaska iz bolnice", kazali su iz Udruženja "Srce za djecu".



Podsjećamo, Mostar se osvjetljenjem Starog Mosta u zlatnu boju i projekcijom zlatne vrpce već prve noći rujna priključio podizanju svijesti o dječjem raku.



Također, u sklopu kampanje u subotu će u Cinestaru Mostar premijerno biti prikazan i film "Velika bijela kuća" u 19 sati.



(FENA)