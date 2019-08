Prema narodnoj poslovici, za osobu dobrog zdravlja kaže se da je zdrava kao dren.

Ilustracija / 24sata.info

To poređenje nije nastalo slučajno, već zato što je drvo drijena izdržljivo, otporno na bolesti i može doživjeti više od sto godina.



Drijen (lat. Cornus mas) raste u gotovo cijelom svijetu, ali najbolje uspijeva na području srednje i jugoistočne Evrope i u jugozapadnoj Aziji.



Može se pronaći na suvim, sunčanim i kamenitim stranama listopadnih hrastovih šuma. Drijen je listopadni grm ili manje drvo koje može narasti najviše do osam metara. Krošnja je gusta i zaobljena, a listovi su ovalni s izvučenim vrhovima. Cvjeta u februaru i martu, a sazrijeva od jula do oktobra.



Plodovi, poznati i pod nazivima drenjule i drenjine, su tamnocrvene boje, dužine 14 do 16 mm, a u sredini ploda je košpica. U ljekovite svrhe možete koristiti gotovo sve dijelovi drijena - koru, list, cvijet, plod. Plodovi se beru čim počnu dobijati crvenu boju i suše se na toplom mjestu.



LJEKOVITA SVOJSTVA DRIJENA



Vrijednost drijena i njegova ljekovita svojstva prepoznati su još u antičko doba. Tome svjedoče sačuvani zapisi iz Grčke, Rima i Persije koji kažu da se drijen koristio za ublažavanje bolova te za brži oporavak bolesnika.



U prvom vijeku drijen spominje i grčki doktor Dioskorid, autor opsežnog djela "O ljekovitim tvarima", koje je služilo doktorima i botaničarima sve do renesanse.



Sadrži veliku količinu prirodnog šećera, organske kiseline, pektina, tanina i izuzetno mnogo vitamina C. U njemu ima dvostruko više askorbinske kiseline nego u narandži.



Plodovi se jedu u svježem stanju, zamrzavaju se, suše ili prerađuju u pekmez, marmeladu, slatko, kompot, voćni sok. Međutim, uprkos tome što se zna da je ovo šumsko voće ukusno, hranljivo i zdravo, u narodu se ne koristi dovoljno.



U Francuskoj i Italiji od drijena masovno prave vino i žele, a nedozrele plodove konzerviraju u slanoj vodi kao masline. U Njemačkoj ga kuvaju sa šećerom i sirćetom, dodaju jelima od tijesta i krompira.



U Rusiji prave ukusne supe i koriste ga kao začin za specijalitete od mesa i ribe. Ovi narodi su istinski poštovaoci tradicionalne medicine i dobro znaju ljekovita svojstva drijena.



Svaki njegov dio je ljekovit - plod, list, kora, cvijet, svježe i osušene košpice. Djelotvoran je u liječenju grla, malokrvnosti, ospica, bolesti bubrega, dijareje, hemoroida, dijabetesa, za brže zacjeljivanje rana.



Ruski naučnici su ustanovili da kora stabla i listovi drijena posjeduju antimikrobiološko svojstvo. Mesnati dio ploda i ulje iz sjemenki mogu da se koriste za regeneraciju kože i sluzokože.



Sok, pekmez, čaj i drugi proizvodi od zrelih plodova pomažu kod dijareje i drugih oboljenja organa za varenje. Ukoliko se uz poremećaj rada crijeva i dijareje javi i groznica, preporučuje se čaj od kore ove biljke.



Koristi se kao narodni lijek koji pomaže kod brojnih tegoba, a najpoznatiji je kao prirodno sredstvo koje pomaže kod:



- bolesti grla,



- bolesti bubrega,



- slabokrvnosti,



- proljeva,



- groznice,



- rana,



- hemoroida,



- menstrualnih bolova,



- povišenog šećera,



- viška vode u organizmu,



- oslabljenog imuniteta,



- tinitusa.



Plodovi drijena jedu se svježi, smrznuti ili sušeni. A od njega se mogu praviti sokovi, čajevi, tinkture i likeri. Čajevi se takođe mogu pripremati i od kore, cvijeta ili listova drijena.







ČAJ OD DRIJENA



Koru, plodove, cvjetove ili listove drijena osušite na suvom i toplom mjestu. Kuvajte pet do deset grama osušene kore, plodova, cvjetova ili listova pet minuta u dva decilitra vode. Nakon što čaj odstoji 20 minuta, procijedite ga i odmah popijte. Preporučuje se piti jednu šoljicu nezaslađenog čaja tri puta dnevno. Čaj mogu piti i djeca. Ako vaše dijete ima proljev ili lakše crijevne tegobe, skuvajte mu blaži čaj od drijena za ublažavanje probavnih tegoba i brži oporavak od bolesti.



Čaj od drijena pomaže kod:



- crijevnih tegoba,



- groznice,



- bolesti grla,



- slabokrvnosti,



- slabog imuniteta,



- čišćenja organizma.







SOK OD DRIJENA



Postoje različiti načini pripreme soka od drijena, ali preporučuje se da pravite sok bez šećera i umjetnih zaslađivača. Za prirodan sok od drijena potreban je blender ili gaza kako biste protisnuli plodove i dobili sok. Potrebni sastojci su kilogram zrelih plodova, 1,5 litara vode i jedan limun. Da biste plodove mogli samljeti u blenderu, prvo ih očistite od košpica. Ili možete jednostavno protisnuti plodove kroz sito i gazu. Dobijenoj smjesi dodajte vodu i ocijeđeni limun, te sve promiješajte. Po želji sok zasladite medom ili stevijom. Sok je idealan kao lagano osvježenje, ali i za podizanje energije i jačanje imuniteta.







Sok od drijena pomaže kod:



- čišćenja organizma,



- izbacivanja viška vode iz tijela,



- slabokrvnosti,



- bolesti crijeva,



- snižavanja temperature,



- oporavka organizma od proljeva ili povraćanja,



- jačanja imuniteta,



- groznice.





(NN)