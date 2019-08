Hljeb je mnogima omiljena namirnica bez koje ne mogu zamisliti dan.

Ali, isto tako, ova ugljikohidratna bomba dolazi u puno različitih oblika od kojih su neki štetni za naše tijelo i liniju, dok drugi zaslužuju samo riječi hvale. Doznajte što će se dogoditi s vašim tijelom ako iz prehrane u potpunosti izbacite bijeli hljeb.



1. Izgubit ćete kilograme uzrokovane vodom



Hljeb je je prepun ugljikohidrata, a naglo izbacivanje istih iz prehrambenih navika na vašem se tijelu primjećuje gotovo trenutno i to u obliku gubitka kilograma. No nije riječ o instant mršavljenju već o gubitku vode koja se nakuplja u tijelu.



Tijelo skladišti ugljikohidrate u obliku glikogena, mliječne kiseline koja sakuplja vodu. Svaki gram ugljikohidrata zadržan u tijelu, u tijelu zadržava i veže tri do četiri puta više vode od svoje težine, piše Zadovoljna.hr.



2. Nećete više stalno biti gladni



Prerađeni ugljkohidrati, kakvih je prepun bijeli hljeb, u vašem organizmu uzrokuju nagli porast i skok šećera u krvi koji potom vrlo brzo pada. Ove lude promjene mozgu šalju nejasne signale koji povećavaju osjećaj gladi i žudnju za hranom zbog čega se debljamo.



Ali, to ne znači da iz vaše prehrane morate u potpunosti izbaciti hljeb, već da prazne kalorije i bijeli hljeb zamijenite onim napravljenim od cjelovitih žitarica koje reguliraju i balansiraju šećer u krvi.



3. Energija će vam porasti, a probava se poboljšati



Za razliku od imntegralnog ili crnog, bijeli hljeb ne sadrži vlakna koja su prijekopotrebna za normalan rad crijeva i probave. Takva hrana uzrokuje zatvor i probleme s probavom.



Nakon što izbacite bijeli hljeb iz menija i u svakodnevnu prehranu uvrstite cjelovite žitarice, probava započinje normalan i olakšan rad.



Isto tako, ugljikohidrati su hrana i gorivo za mozak. Ako je ono kvalitetno mozak radi normalno, bez smetnji, no ako hrana za mozak nije zdrava, tijelo reagira negativno te se pojavljuje osjećaj malaksalosti i umora.





