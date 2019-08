Tokom ovog ljeta, akcenat smo stavili na zdrave navike, uravnoteženu, zdravu ishranu i redovne treninge, međutim, postoji još jedna zdrava navika, koju bi trebalo da uvrstimo u svoju rutinu, kako bismo ubrzali metabolizam, poboljšali hidrataciju organizma i još efikasnije se borili sa viškom kilograma.

Foto: Arhiv

Riječ je o zdravim napicima, koji bi trebalo da postanu naša svakodnevna, zdrava navika.



Hidratacija tijela zdravim, dijetalnim napicima igra veliku ulogu, kada su naše zdravlje, ali i sagorijevanje suvišnih kalorija u pitanju.



Postoji nekoliko zdravih napitaka, koji su pravo okrepljenje za naš organizam, a jedan od njih, mogao bi postati vaša nova zdrava navika.



Sok od celera



Sok od celera zaista efikasno pomaže u borbi sa viškom kilograma, a uz to pozitivno utiče na našu energiju, pa je savršen odabir za prvi jutarnji napitak. Celer je bogat A vitaminom, ali i vitaminima B, C i E, što podstiče detaljno čišćenje organizma, pa je sok od celera svojevrsni detoks za vaš organizam.



Topla limunada



Ovaj napitak, takođe efikasno ubrzava metabolizam, a C vitamin podstiče topljenje masnih naslaga, a istovremeno jača naš imunitet i pozitivno utiče na našu kožu. U šolju tople vode nacijedite pola limuna, a ako vam ukus ne prija, dodajte i svjež sok od polovine narandže, pa će vaš jutarnji napitak, biti za nijansu slađi.



Svježe cijeđeni sok od jabuke



Jabuke su poznate kao voćka sa veoma malo kalorija. Nekoliko jabuka stavite u sokovnik i dobićete preukusan sok od jabuka, koji će uz uravnoteženu ishranu napraviti čuda za vaš organizam. Ako ga držite u frižideru, biće pravo osvježenje tokom toplih ljetnih dana i usvajanje ove zdrave navike postaće za vas pravo okrepljenje.





(24sata.info)