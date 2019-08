Lijek za liječenje tuberkuloze kojom je zaražena jedna trećina svjetske populacije, a koja godišnje uzme 1,6 miliona života, mogao bi biti naučno otkriće mladog naučnika i inovatora Dženana Kovačića, studenta Internacionalnog Burch univerziteta.

Foto: Fena

Potencijalni način liječenja tuberkuloze, inovacija je Dženana Kovačića studenta druge godine Odsjeka za genetiku i bioinženjering na Internacionalnom Burch univerzitetu (IBU), naučnika i pobjednika prvog takmičenja za bh. inovatore. Riječ je o takmičenju bh. mladih inovatora “Falling Walls Lab Sarajevo 2019”. Njegova inovacija će se naći u novembru i na međunarodnom takmičenju u Berlinu. Nada i krajnji cilj ovog mladog inovatora je napraviti lijek, kako je rekao, za najsmrtonosniju zaraznu bolest u ljudskoj historiji.



Ideju da razvija lijek za tuberkulozu dobio je u trećem razredu srednje škole, s obzirom na to da je išao u medicinsku srednju školu, gdje je imao dodira sa različitim medicinskim slučajevima tokom prakse, ali i kroz izučavanja teorije iz stručnih predmeta.



- Saznao sam da je tuberkuloza civilizacijski problem koji se samo pogoršava, počeo sam se pitati zašto je to tako. Odgovor me je fascinirao, te je izazvao znatiželju koja me je dovela ovdje gdje se trenutno nalazim, na pragu otkrića lijeka - kazao je Kovačić.



Jedinstvenu priliku da predstavi inovaciju koju je u međuvremnu razvio, dobio je na takmičenju za koje kaže da je životna prilika za inovatore koji žele svoje ideje iznesu na svjetsku pozornicu.



- Osvajanje prvog mjesta mi je dalo priliku da učestvujem na jednoj od najvećih i najviše cijenjenih naučnih konferencija, čija je sama svrha spajanje inovatora i vizionera sa industrijskim i akademskim divovima današnjice. Samo eksponiranje na svjetskoj pozornici ispred najvećih naučnika današnjice je neprocjenjivo, te definitivno prilika čije mudro korištenje može da promijeni i unaprijedi čitavu naučnu karijeru jedne mlade osobe. Također, spojio sam se vrhunskim naučnicima sa kojim trenutno radim na nekoliko izuzetno velikih projekata iz polja medicine - dodao je.



Pronalazak naučno-istraživačkog tijela sa kapacitetima da izvedu jednu ovakvu studiju za upotrebu lijeka sljedeći je Dženanov izazov jer opasnost tuberkuloze, te priroda ove studije je takva da nema previše ustanova na svijetu koje se bave ovim problemom.



Kovačić je naveo da je ohrabrujuće to što uz pomoć IBU stupa u kontakt sa određenim farmaceutskim kompanijama i istraživačkim grupacijama sa interesima u istraživanju smrtonosnih zaraznih bolesti. Otprilike trećina svjetske populacije ima tuberkulozu, što je alarmirajuće, a broj oboljelih samo raste.



- Cilj svega ovoga, najjednostavnije rečeno, jeste eradikacija tuberkuloze, da se tuberkuloza svede na oboljenje jednako rijetko kao npr. dječja paraliza. Ako ovo zaživi, vrijednost nano-tehnologije kao nezamjenjive komponente u medicini će postati neupitna, te ćemo moći liječiti čitav niz zaraznih i malignih oboljenja koristeći tehnologiju budućnosti, a ne tehnologiju prošlosti - zaključio je Kovačić, saopćeno je iz Internacionalnog Burch univerziteta.

(FENA)