Mikroplastika u pitkoj vodi u trenutnoj količini ne predstavlja rizik za zdravlje, saopćila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), javlja BBC.

Ilustracija / 24sata.info

WHO je ustanovio da veće čestice, kao i većina manjih, prolaze kroz ljudsko tijelo i pri tome ne budu apsorbovane. Ipak, naglašeno je da su zaključci bazirani na "ograničenim informacijama" te je zatraženo opširnije i detaljnije istraživanje ovog problema.



"Hitno moramo saznati više o ovome", saopćio je WHO.



Podsjetimo, neprofitna organizacija Orb Media je pronašla čestice plastike u flaširanoj vodi mnogih većih brendova.



Mikroplastikom se smatraju mali dijelovi bilo koje vrste plastičnog otpada, a pronađeni su u rijekama, jezerima, pitkoj vodi i flaširanoj vodi. U svom prvom izvještaju o ovom problemu WHO je saopćio da se čini kako mikroplastika ne predstavlja opasnost po ljudsko zdravlje u aktuelnim količinama, ali je potrebno još istraživanja.



Prava istraživanja o plastici u vodi su počela u proteklih nekoliko godina pa su dokazi još uvijek ograničeni.





(24sata.info)