Smokva se često naziva mediteranskim rajskim voćem jer je jedna od najzdravijeg voća uopće. Bogata je brojnim fitonutrijentima, vitaminima i antioksidansima.

Ilustracija / 24sata.info

Smokva je porijeklom iz Male Azije, a kultivira se duže i od pšenice. Pripada porodici dudova i stablo je koje može doživjeti 50 do 70 godina. Stablo smokve voli toplu klimu, a može podnijeti suha tla i hladnije vrijeme. Postoji više sorti smokava, a plodovi dolaze u tri boje: zeleno-žućkastoj, ljubičastoj i tamnoljubičastoj do crnoj. Berba traje sve od juna pa do oktobra, a plodovi se konzumiraju svježi. Ako su plodovi smokve namijenjeni za sušenje, moraju biti potpuno zreli jer tada sadržavaju najviše šećera.



Zbog ovih zdravstvenih benefita trebali bismo cijele godine uživati u smokvama, sada u svježima, a kasnije u suhima jer:



Poboljšavaju probavu - suhe smokve bogate su dijetalnim vlaknima. Tri komada sadrže pet grama vlakana, što čini oko 20 posto naše dnevne potrebe. To je prirodni laksativ za sprječavanje opstipacije i drugih probavnih tegoba. Pomažu pri mršavljenju: osim što su bogate vlaknima, smokve imaju i malo kalorija. Jedna ima tek 47 kalorija. A dobijete i samo 0,2 grama ukupne masti po smokvi. Dakle, idealan su zalogaj za sve koji žele smršavjeti.



Sprečavaju hipertenziju - kada jedete puno soli, razina natrija se povećava. To narušava ravnotežu natrija i kalija, a zauzvrat rezultira hipertenzijom (visokim pritiskom). Suhe smokve su idealno voće za ponovno uspostavljanje ove ravnoteže. Jedna osušena smokva daje 129 mg kalija i samo 2 mg natrija. To pomaže u sprečavanju hipertenzije.



Bogate su antioksidansima - istraživanja sugeriraju da su prerađene, sušene smokve superiorne prirodnim smokvama kada su u pitanju antioksidanti. U jednom istraživanju se također spominje da suhe smokve imaju vrhunsku kvalitetu antioksidanata - nazvanih fenoli - u usporedbi s drugim voćem koje svoja antioksidanska svojstva pripisuju vitaminima C i E.



Sprečavaju bolesti srca - visoka razina antioksidanata u sušenim smokvama pomaže eliminiranju slobodnih radikala koji mogu oštetiti krvne žile te rezultirati srčanim bolestima. Kao što smo već spomenuli, sprečavaju hipertenziju, što je ogroman čimbenik rizika za razvoj koronarne srčane bolesti. Uz to, postoje neka istraživanja koja sugeriraju da suhe smokve pomažu smanjiti razinu triglicerida koji uveliko doprinose srčanim bolestima.



Jačaju kosti - jedna sušena smokva pokriva tri posto dnevne potrebe za kalcijem. Uz druge namirnice bogate kalcijem, mogu pomoći u poboljšanju gustoće kostiju i snage.



Dobre su za dijabetičare - visok sadržaj vlakana u smokvama čini ih dobrima za osobe s dijabetesom. Međutim, suhe smokve imaju visok udio šećera. Stoga bi trebalo konsultovati liječnika o količini suhih smokava koje se mogu konzumirati.



Liječe anemiju izazvanu nedostatkom željeza - suhe smokve su bogat izvor željeza. Jedna sušena smokva može vam dati dva posto dnevne potrebe za željezom. A željezo je važan mineral koji prenosi hemoglobin po cijelom tijelu. Dakle, jedenje suhih smokvi prirodni je način da povisite razinu hemoglobina povećanjem razine željeza u vašem tijelu.



Poboljšavaju reproduktivno zdravlje - prema drevnoj literaturi Grci su smokvu koristili kao prirodni afrodizijak. Smokve su se smatrali svetim voćem i usko su povezane s plodnošću i ljubavlju. Naučno, smokve poboljšavaju plodnost i libido jer su pune minerala poput cinka, mangana i magnezija - koji imaju važnu ulogu u jačanju reproduktivnog zdravlja, prenosi 24sata.hr.





(24sata.info)