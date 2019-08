U Kantonu Sarajevo (KS) od morbila su oboljele 864 osobe, podaci su Zavoda za javno zdravstvo KS-a za period od 18. januara do 16. augusta ove godine, javlja Anadolu Agency (AA).

Ilustracija / 24sata.info

Najviše oboljelih je u općinama Novi Grad - 317 i Ilidža - 168. Slučajevi oboljelih zabilježeni su i na području drugih sarajevskih općina. U općini Novo Sarajevo registrovana su 154 slučaja, Stari Grad 39, Centar 109, Vogošća 53, Hadžići i Ilijaš po 11, a u Trnovu dva slučaja morbila.



Najviše oboljelih, i to 282, uzrasta je od dvije do pet godina. Zatim, slijede djeca uzrasta od jedne do dvije godine i od šest mjeseci do godinu dana. Najmanje oboljelih je od 45 do 50 i iznad 50 godina.



Najviše zaraženih morbilima - 797, nevakcinisano je, zatim 25 slučajeva nepotpune vakcinacije i osam slučajeva vakcinisanih osoba, podaci su Zavoda do 16. augusta.



Ukupan broj oboljelih koji su hospitalizirani u razdoblju 18. januara do 16. augusta iznosi 139.



Od januara do maja 2019. godine u Kantonu Sarajevo (KS) je postignut veliki uspjeh u povećanju obuhvata vakcinacijom za prvu i drugu dozu vakcine MRP (morbili, rubela, parotitis), saopćeno je ranije iz kantonalne vlade.



Ministarstvo zdravstva KS je u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo KS sprovelo reformsku akciju sa strateškim ciljem da se zaustavi neprihvatljivo nizak stepen vakcinacije predškolske djece u KS



Iz Odjela za imunizaciju Zavoda navode da je u prvih pet mjeseci 2019. obuhvat primovakcinacije (MRP 1), za ciljnu skupinu od 12 do 24 mjeseca života, iznosio čak 94 posto, a obuhvat druge vakcine (MRP 2), za ciljnu skupinu od pet do šest godina, 91,3 posto.



Poređenja radi, u 2017. godini godišnji obuhvat vakcinama MRP 1 iznosio je 40,1 posto, a obuhvat MRP 2 56 posto. S obzirom na to da se radilo o vrlo niskim procentima, izbijanje epidemije u određenom trenutku, s velikim brojem oboljelih, bilo je očekivano.



U januaru 2019. godine u KS, kao i u zemljama okruženja, izbila je epidemija morbila. Osim praćenja kretanja broja oboljelih i analize po spolu i dobi, ovog puta evidentiran je i broj vakcinisanih u ciljnim i ostalim starosnim skupinama, saopšteno je ranije iz Vlade KS.



Morbili, ospice, male boginje su akutna, izrazito zarazna, virusna bolest čovjeka. Ova bolest je još uvijek značajan uzrok smrti djece, osobito u zemljama u razvoju, uprkos tome što postoji sigurna i efikasna vakcina.





(anadolija)