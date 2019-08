Želite li izbjeći svađe za vrijeme obiteljskog odmora, pokušajte se dobro naspavati nekoliko dana prije nego što krenete na putovanje, savjetuje britanska psihologinja Linda Blair.

Ilustracija / 24sata.info

Blair, autorica knjiga o roditeljstvu i osjećaju smirenosti, savjetuje da, umjesto da planirate tijekom odmora nadoknaditi propušteni san, nastojite što više spavati prije samog odlaska na obiteljsko putovanje.



Psihologinja smatra da je jedan od glavnih razloga zbog kojih se ljudi svađaju za vrijeme putovanja i odmora taj što su prenapeti i posvađani i prije negoli krenu.



Možda vam se to čini 'obrnutim' redoslijedom, no dodatni sati sna prije odlaska na odmor mogli bi 'primiriti' osobe 'teške naravi' prije nego što svi zajedno krenete na putovanje.



Emocionalna ranjivost



U jeku smo godišnjih odmora. Tijekom ljeta se u Velikoj Britaniji preko zračnih luka, željezničkih postaja, brodovima i autocestama na odmor otisne više od 30 milijuna ljudi.



No puno je izgleda da se odmor pretvori u obiteljsko 'natjecanje u urlanju".



Blair kaže da smo najčešće, dok odjenemo kupaće kostime i stavimo sunčane naočale, obično već 'pregorjeli'. Pospremanje uredskog stola i organizacija putovanja mogu nas iscrpiti i učiniti nas emocionalno ranjivima, kaže psihologinja.



"Dok dočekaju odmor obično su svi već umorni", kaže te dodaje da ljudi najčešće na putovanje kreću neispavani i pod stresom, umjesto da budu opušteni. Tvrdu da je takav pritisak obiteljskog odmora "sličan sindromu Božića", kada se svi ili gotovo svi članovi obitelji nađu na okupu. Podsjeća kako bi svaki član obitelji tih dana trebao imati osjećaj da ima dovoljno osobnog prostora.



Blair smatra kako su za prijelaz iz napetog u opušteno stanje potrebna četiri dana te dodaje da, ako roditelji žele izbjeći raspravu sa svojim tinejdžerima, moraju izbegavati pretjerano planiranje i organiziranje baš svakog trenutka obiteljskog odmora. "Ne moraju baš svi vidjeti doslovno svaku katedralu u mjestu", dodaje.



Problem je u ljudima



Puno je razloga zbog kojih može izbiti svađa. Nije samo riječ o stresu što ga izazivaju ranojutarnji let ili problemi s internetskom vezom. Često problem na odmoru predstavljaju drugi ljudi.



Jedan korisnik Twittera je napisao da su obiteljski odmori dobri za "zabavu, hranu, glazbu i pijane rasprave o stvarima koje su se dogodile prije 35 godina".



"Već 15 godina svako naše putovanje započinje svađom", napisala je druga korisnica Twittera.



"Suprug i ja već se dva dana svađamo oko toga tko će u zračnoj luci u naručju držati mlađu kćer", kaže korisnica Twittera Bonniew Wynard.



Kathryn Dixon na Facebook stranici BBC Family podijelila je duhovitu priču. Piše kako se sjeća da su roditelji nju i trojicu braće vodili na ljetovanje u Francusku. Jedan od njih je odbio odjenuti kratke hlačice premda je temperatura bila visoka. Nakon dvodnevne rasprave o tomu kako će se 'skuhati' u dugim hlačama, brat je zaspao, a majka je sve njegove duge hlače odrezala škarama i od njih napravila kratke hlačice. Naravno, završilo je svađom i suzama.



Često je riječ o novcu



Tako misli Leeann Townsend. "Moj partner samo želi ugodan obiteljski odmor, no ja moram razmišljati o tomu koliko sve stoji i možemo li si priuštiti odmor. Sve to obično dovede do svađe", kaže.



No britanska Udruga turističkih agenata ipak tvrdi da podaci pokazuju kako su "međugeneracijska" ljetovanja sve popularnija, jer ljudi koriste slobodne dane "kako bi ih proveli s članovima obitelji".



"Sve više se traže turistički paketi, osobito među obiteljima. Za ovu se opciju osobito odlučuju roditelji s malom djecom jer se mi pobrinemo za sve. Ne moraju ni o čemu voditi računa", kaže glasnogovornica Udruge te dodaje da bi ovakva putovanja možda mogla utjecati na to da se "izbjegne uobičajeni stres koji obično rezultira svađom prije putovanja".





(Hina)