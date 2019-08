Nemojte stavljati tople obloge ili uzimati aspirin za bolni zub i okolnu sluznicu, nego si pomognite solju, kaduljom ili kamilicom - sastojcima koji se mogu naći u kuhinji u svačijem domu.

Zubobolja koja vas može uhvatiti na odmoru neugodna je i može vam pokvariti neke lijepe trenutke. No i prije nego što dođete do dežurnog stomatologa, možete si pomoći sredstvima koja su vam pri ruci, govori stomatologinja Vesna Barac Furtinger.



Ako vas muči “samo” karijes, zub će zaboljeti kao odgovor na konzumaciju nekog slatkog jela. U tom slučaju upotrijebite običnu kuhinjsku sol. Dvije ravne žličice rastopite u čaši vode pa tom mlakom otopinom isperite usta. Ponovite najmanje dva puta dnevno. Ovaj kućni pripravak prilično je uspješan za privremeno zaustavljanje probadajuće boli, dodaje dr. Furtinger za 24sata.



Ako ste na obali našeg Jadranskog mora, i njime možete isprati usta, a uz to će blagotvorno djelovati na vaše zubno meso.



Kod upale zubnog mesa možete stavite sol izravno na upaljeno mjesto. Za početak ga prekrijte u potpunosti. Odmah ćete primijetiti kako djeluje i ublažava bol, dok u potpunosti ne nestane. Ipak, oteklini će trebati neko vrijeme da splasne, a ako je upala duboka, morat ćete nanositi sol nekoliko puta. Kad izađe na površinu, dobro isperite usta i ispljunite.



"Na kamenjaru uz obalu raste i čudotvorna, sveta biljka, kadulja ili žalfija, čija je primjena u kućnoj ljekarni nezaobilazna. Posebno dobro djeluje, pripremljena kao čaj, na upalu sluznice. Naše zubno meso uvijek nam je zahvalno kad je upotrebljavamo. Protuupalna je još i kamilica", poručuje dr. Barac Furtinger.



Ako vas uhvati iznenadna zubobolja, prvo isperite usta mlakom vodom i upotrijebite zubni konac kako biste uklonili ostatke hrane. Nastane li na tom mjestu oteklina, stavite hladan oblog na lice. Ni u kom slučaju ne koristite tople obloge i ne stavljajte aspirin na zub ili okolnu sluznicu oko bolnog zuba.



"Svakako nađite prvu dostupnu stomatološku ordinaciju kako bi vam se mogla pružiti prikladna pomoć. Ne smijete dopustiti da vas uhvati noć jer tad mnoga manja mjesta nemaju dežurnu stomatološku službu", naglašava dr. Barac Furtinger.



Ako se suočite s izbijenim zubom, prvo ga isperite vodom, ali prljavštinu ne stružite. U slučaju da je izbijeni zub ujedno i mliječni, ne pokušavajte ga vratiti u ranu. Radije ga stavite u bočicu s mlijekom ili vodom, piše 24sata.



A ako se radi o stalnom zubu, tad ga pokušajte lagano vratiti na mjesto odakle vam je i ispao. Ne uspije li vam, stavite ga u posudu s mlijekom, vodom ili pod jezik i hitno krenite stomatologu, kako bi vam pružio pomoć u sljedećih 30 minuta.



"Slomite li zub, pažljivo operite okolinu povrijeđenog mjesta i prvo spriječite oticanje prislanjanjem hladnog obloga. Budete li imali krvarenje, možete ga zaustaviti tako da to mjesto pritisnete čistom odjećom", savjetuje Vesna Barac Furtinger.



Od đumbira zub manje boli



Uzmite korijen đumbira, odrežite komadić i odstranite mu koru. Stavite ga u usta, na vrh bolnog zuba, i žvačite. Bol bi se trebala vrlo brzo smiriti. Držite ostatak đumbira u posudi u hladnjaku i zamijenite komad u ustima povremeno, svakih dva sata.



Kadulja smiruje upaljene desni



Zbog antiseptičkog djelovanja čaj od kadulje koristi se u liječenju problema s karijesom i gnojnim desnima. Od dvije do tri čajne žlice kadulje prelijte s 2 dl vruće vode i pustite da odstoji 10 minuta pa grgljajte ili pijte u umjerenim količinama.



Koncem izvadite što je zapelo



Pažljivo pokušajte ukloniti predmet upotrebom zubnog konca, ako vam se slučajno utisne strano tijelo ili hrana među zube. Nikako ne pokušavajte ukloniti predmet šiljatim ili oštrim predmetima. Ne uspijete li, odmah krenite vašem stomatologu.





