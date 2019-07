Jeste li u potrazi za najučinkovitijim vježbama koje će ojačati vaše trbušne mišiće i poboljšati držanje? Plank, odnosno izdržaj je najbolje rješenje.

Ilustracija / 24sata.info

Plank vježbe



- Držite laktove direktno ispod ramena; staviti zglobove u skladu sa svojim laktovima.

- Uvucite trbušne mišiće, stisnite stražnjicu i bedra (ne zaboravite disati normalno).

- Držite tu pozu. Početnici bi trebali početi 'pucati' nakon 20-30 sekundi

- Izbjegavajte spuštanje glave, ramena ili bokova.



Stručnjaci smatraju da je pet minuta planka dnevno idealno, ali naravno da se od početnika ne očekuje da održava takav tempo. Krenite s kraćim periodom i zatim ga postepeno produžujte za pet sekundi, piše Živim.



I ne morate izdržati pet minuta odjednom. Radite više serija.



Evo koje vas promjene čekaju:



Bol u leđima će se smanjiti



Ako se izvodi pravilno, plank ni na koji način ne šteti kralježnici. Izdržaj je vježba kojom gradite mišiće, a kralježnicu ne izlažete velikom pritisku. Redovito izvođenje ove vježbe reducirat će bol u leđima. Ipak, ako imate ozbiljnijih problema s leđima, konzultirajte se prvo s doktorom.



Trbuh postaje čvršći



Plank je vježba kojoj nema premca kada je učvršćivanje trbušnih mišića u pitanju, a nema štetnih posljedica za leđa, za razliku od nekih drugih vježbi tog tipa.



Bolje držanje



Plank pozitivno utječe na držanje, a ramena i vrat će vam na tome biti vrlo zahvalni.



Fleksibilnost



Fleksibilnost je nešto što nastaje redovitim izvođenjem ove vježbe. Ovaj oblik vježbanja utječe baš na sve grupe mišića - od ramena, lopatice do ključne kosti pa do onih u stopalima i prstima.



Jačaju se i mentalne sposobnosti



Plank vježbe imaju odličan učinak na živce što je izvrsno sredstvo za poboljšanje ukupnog raspoloženja. Kako je to moguće? Tijekom istezanja pokreću se i mišići koji pridonose stresu u tijelu, a na ovaj način se tijelo oslobađa stresa. Dobra vijest je da izdržaji imaju i pozitivan učinak kod liječenja simptoma anksioznosti i depresije, no samo ako to postane dio vaše dnevne rutine.





(24sata.info)