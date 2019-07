Ljubljenje je obično vođeno glavnim benefitom, užitkom, ali ljubljenje je korisno i za vaše zdravlje.

Poboljšava imunitet



Istraživanje objavljeno u časopisu "Medical Hypotheses" tvrdi da ljubljenje može pojačati imunitet žene za odbranu od citomegalovirusa. On može uzrokovati sljepoću kod djece i druge defekte pri rođenju ako je majka nosilac tokom trudnoće.



Ljubljenje je samo jedna od svakodnevnih navika s nevjerovatnim zdravstvenim prednostima.



Sagorijeva kalorije



Vjerovali ili ne, ljubljenje sagorijeva dvije do šest kalorija u minuti.



Iako nije baš kao da ste na traci za trčanje, za sat vremena ljubljenja potrošićete sigurno pola šake bombona ili pola čaše vina.



Dobro je za oralno zdravlje



Osim što sagorijeva kalorije, ljubljenje je dobro i za oralno zdravlje.



Naime, ljubljenje je jedan od načina na koji možeš dijeliti dobre mikrobiote. Mikrobioti su naziv za normalnu ili fiziološku mikrofloru koju čine mikroorganizmi koji nastanjuju kožu i sluznice čovjeka.



Ako vam oralni mikrobiomi u ustima nisu baš raznoliki i zdravi, razmjena sline s partnerom koji ima zdrave mikrobiome može biti od pomoći i poboljšati zdravlje.



Održava mišiće lica snažnima



Zategnuti trbuh ili tijelo bez celulita sigurno su vam na listi prioriteta što se tiče održavanja zategnutog izgleda.



No, tokom ljubljenja koristi se čak 30 mišića, koji čestim korištenjem mogu pomoći u zatezanju mišića lica, što i nije baš mala stvar.



LJUBLJENJE JE ODLIČNO I ZA OPUŠTANJE



Naučna istraživanja pokazuju da ljubljenje povećava nivo oksitocina, prirodne hemijske tvari u tijelu. Takođe, povećava i endorfin, hormon koji je odgovoran za dobar osjećaj u tijelu. Razmjena sline takođe podstiče lučenje dopamina, pomoću kojeg se razvija osjećaj romantične privrženosti.



Smanjuje stres



Postoji li išta bolje od toga da, kada nakon napornog i stresnog dana dođete kući, poljubite svog partnera?



Osim što tada dolazi do oslobađanja opuštajućeg hormona oksitocina, ljubljenje je takođe povezano sa smanjenjem hormona kortizola, koji se još naziva i hormon stresa. To takođe može povećati i nivo serotonina, što dovodi do osjećaja smirenosti i zadovoljstva.



Može smiriti glavobolju



Zbog povećanog protoka krvi koji podstiče ljubljenje, smanjuju se bolovi, glavobolje i menstrualni grčevi.



Tako se kod ljubljenja i smanjuje stres koji je poznat uzročnik glavobolje.



Smanjuje krvni pritisak



Sigurno vam je poznat onaj osjećaj kada tokom ljubljenja osjetite kako vam srce ubrzano lupa?



Takav povećan broj otkucaja srca uzrokuje širenje krvnih sudova, potrebna količina krvi dolazi u sve organe i tako pomaže smanjenju krvnog pritiska.



Umanjuje i alergijske reakcije



Naučnici su posmatrali pacijente sa dvije vrste alergija - jedne s kožnom alergijom i jedne s nazalnom alergijom - prije i nakon ljubljenja sa partnerima 30 minuta.



Poslije ljubljenja pacijenti su imali manje alergijske reakcije i simptome nego prije ljubljenja, što dokazuje još jednu izvrsnu dobrobit.





