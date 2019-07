Apikomora 'Velo' otvorena je prije nešto više od godinu dana u mjestu Izbično pored Širokog Brijega, a funkcija joj je udisanje zdravog zraka koji je crijevom povezan s pčelinjim košnicama i služi kao inhalacija.

Foto: FENA

Ovu apikomoru pokrenuo je diplomirani agronom Frano Crnjac sa svojom obitelji 2018. godine, a zrak koji ona pruža preporučuje se svima koji imaju problema s dišnim putevima.



- Tu nema nikakvog 'nadriliječništva'. Mi nikom ne garantiramo da će ozdraviti, niti se time bavimo. Naša komora je jedna od dvije u BiH, a sve o njoj saznali smo preko ljudi koji su drugdje pokretali slične projekte - rekao je Crnjac za Fenu.



Dodao je i da ne postoji previše znanstvenih radova na ovu temu, a prve ovakve komore pojavile su se osamdesetih godina u Sloveniji.



- Ono što sa sigurnošću možemo reći jest da tretman u komori pomaže, ali ne možemo obećati niti obećavamo da će netko odjednom ozdraviti. Preporuka je da se u komori boravi od 20 minuta do pola sata i ako se želi vidjeti pomak, važno je postupak ponavljati pet do sedam dana zaredom - ističe Crnjac.



Cijena jednog tretmana je simboličnih pet maraka.



- Cijelu tu priču pokrenuli smo prvenstveno zato što volimo prirodu, pčele i boravak u prirodi. Određena je cijena od simboličnih pet maraka jer smo imali problema s ljudima kojima nismo mogli objasniti da nam nisu ništa dužni kad odrade tretman - kazao je Crnjac.



Inače, područje Izbična je brdoviti i kamenom bogati dio Širokog Brijega u kojem uspijeva uzgoj pčela jer na zavučenim pašnjacima ima dosta cvijeća, uglavnom vriska, koji je plodonosan po pitanju meda.



Inhalacija ovim zrakom dobra je također, kaže Crnjac, zato što je sve na bazi meda, propolisa i matične mliječi, a iako ne postoji medicinska terminologija koja to jamči, mnogi lijekovi i pripravci za liječenje nastali su na bazi ovih elemenata.



Vlasnik Apikomore 'Velo' na kraju je zaključio kako je dosad imao nekoliko korisnika koji su potvrdili da su nakon tretmana imali znatna zdravstvena olakšanja.





(FENA)