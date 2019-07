Zaposlenici koji imaju loše nadređene imaju veći rizik od infarkta i drugih kardiovaskularnih bolesti. Ljudi koji se na poslu osjećaju zanemareno su pod velikim stresom koji potiče ozbiljne bolesti.

Ilustracija / 24sata.info

Istraživanje provedeno s 400.000 ispitanika nazvano ‘Povjerenje u radnu okolinu i rizik od kardiovaskularnih bolesti’ pokazalo je da loši šefovi imaju jako veliki utjecaj na zdravlje radnika. Zaposlenici koji imaju loše nadređene imaju veći rizik od infarkta i drugih kardiovaskularnih bolesti. U istraživanju je jasno pokazano da zaposlenici koji nemaju povjerenje u šefa, koji se osjećaju kao da se ne mogu osloniti na šefa te nemaju povjerenje u njihov odnos, su skloniji pušenju, često imaju viši krvni tlak, visoki kolesterol ili čak pate od dijabetesa.



Kardiovaskularne bolesti su najčešćih uzrok smrti u svijetu, a napeti i loši odnosi na poslu s nadređenima dramatično povećavaju taj rizik kod zaposlenika. Ljudi koji se na poslu osjećaju zanemareno, koji stalno moraju biti na oprezu, ne vjeruju svojim nadređenima te su stalno u stanju ‘pripravnosti’ su pod puno većim stresom od radnika koji rade u ugodnom radnom okruženju, a stres potiče loše prehrambene navike, te konzumaciju cigareta i alkohola.



Ako niste sigurni, spadate li među zaposlenike s lošim šefom, provjerite 7 najčešćih karakteristika loših nadređenih:



1. Nesposobni su



To može biti šef koji je prerano promaknut ili nepažljivo zaposlen i drži položaj koji je izvan njegovih ili njezinih sposobnosti. Ljudi koji se obraćaju ovakvom pojedincu mogu imati stručnost koju bi šef trebao imati, ali nema. Prema tome, istraživanja su otkrila, što su zaposlenici ocijenili sposobnost svojih šefova nižom ocjenom, to je u uredu bila veća konfuzija i povećani stres za zaposlenike.



2. Nemaju obzira prema drugima



Profesor sa sveučilišta Stanford, Bob Sutton, u svojoj knjizi The Asshole Survival Guide je objasnio da, kada slabi šefovi loše tretiraju svoje zaposlenike, oni uništavaju njihov fokus i motivaciju. S druge strane, vjerojatnije je da će ljudi tri puta manje doprinijeti u radu za takvog šefa, nego za šefa kojeg poštuju.



3. Tajnoviti su



U jednom longitudinalnom istraživanju koje je provedeno s 3100 muškaraca tijekom desetogodišnjeg razdoblja, istraživači su otkrili da se je potencijal za pojavljivanje angine, srčanog udara, pa čak i smrti, povećao zajedno s radom za šefova koji gomilaju ili uskraćuju informacije svojim zaposlenicima.



4. Ne znaju slušati



Nedostatak aktivnog slušanja i dvosmjerne komunikacije jasan je nedostatak slabih šefova. Ovdje se fokusiramo na spremnost da slušamo konstruktivne povratne informacije – osobito onu koju šef ne želi čuti. Mnogi slabi šefovi ne žele slušati ideje, mišljenja i konstruktivne kritike ljudi koji ih na poslu okružuju. Oni djeluju u ego-sustavu, a ne u ekosustavu. Nažalost, ako ste ikada radili s ovom vrstom šefa, znate kako to može biti iscrpljujuće.



5. Oslanjaju se na birokraciju



Želite li vidjeti lošeg šefa kako radi u klasičnoj birokratskoj tvrtki u kojoj za kupnju kutije olovaka na račun tvrtke trebate dobiti odobrenje s tri različita nivoa menadžmenta? Taj proces odobravanja je sve što vam treba kako biste izgubili volju za radom ili bilo čim drugim. Čak i oni najuporniji teško se bore s birokracijom, u kojoj se odgovornost često samo prebacuje s jednog nivoa na drugi. I tako, visoko motivirani radnik postaje pasivan i jedva čeka kraj radnog vremena.



6. Nevidljivi su



Nevidljivi šef je onaj kojeg često za vrijeme akcije, kad je najpotrebniji, nema u blizini, piše Inc.. Većinu vremena naći ćete ga u hibernaciji u svom uredu sa zatvorenim vratima, na ‘važnim’ telefonskim razgovorima sa svojim najbližim saveznicima – drugim šefovima koji se ponašaju isto kao i on. Takav vođa izbjegava osobnu interakciju, osobito kada stvari ne idu onako kako su zamišljene. On će voditi svoje zaposlenike šaljući im elektroničku poštu i izbjegavati osobnu komunikaciju zbog straha od sukoba.



7. Preuzimaju zasluge za tuđi rad



Istraživanje zaposlenika koje je provela tvrtka za posredništvo u zapošljavanju BambooHR tražilo je od više od 1000 zaposlenika da ocijene 24 ‘tipična ponašanja šefa’ od ‘potpuno prihvatljivo’ do ‘potpuno neprihvatljivo’. Šezdeset i tri posto ispitanika izjavilo je da je preuzimanje zasluga za tuđi rad potpuno neprihvatljivo, ili nešto što bi se smatralo razlogom za davanje otkaza, pišu 24 sata.





